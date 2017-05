Hand in hand door Utrecht

De beelden die het BNN-programma Spuiten en slikken recentelijk in het centrum van Utrecht schoot, waren eveneens demonstratief-intiem van aard. Presentator Jurre vroeg mannelijke passanten of ze een stukje hand in hand met hem wilde lopen, om met een camera op afstand de reacties te registreren. De locatie was zorgvuldig gekozen. Utrecht is niet alleen de progressiefste, maar ook de jongste grote stad van Nederland. Je zou denken: als er één plek op aarde is waar homo's ongehinderd over straat moeten kunnen gaan, is het Utrecht. BNN maakte op overtuigende wijze een einde aan die illusie. Een kort wandelingetje van Jurre en drie gelegenheidsvrienden resulteerde in een reeks van sneren, grimassen en scheldpartijen.



Maar erger was misschien wel dat de homoseksuele mannen die aan het experiment meededen zélf het idee hadden dat openbaar vertoon van affectie een provocatie is. ,,Je bent je zo bewust van de mensen om je heen, dat het voelt als een soort mini-demonstratie", zegt proefkonijn Barry (32). Oprechte tederheid die wordt bezoedeld door de blikken van anderen, veel treuriger wordt het niet.