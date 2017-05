Hand in hand lopende mannen uitgescholden in Utrechtse binnenstad

Een presentator van het BNN-programma Spuiten en Slikken is tijdens een reportage meerdere keren uitgescholden toen hij met een paar andere mannen hand in hand door de binnenstad van Utrecht liep.

Het programma deed de 'Hand in hand-challenge', waarbij voorbijkomende mannen werd gevraagd of ze met de presentator hand in hand willen lopen. Tijdens het lopen door de stad, worden ze meerdere malen uitgelachen en uitgescholden.

Walk of Love

Het COC Midden-Nederland hoopt dat de reportage mensen aan het denken zet. ,,Deze reportage zou een motivatie moeten zijn om wél hand in hand te gaan lopen'', zegt vicevoorzitter Simon Timmerman. Hij hoopt dat tijdens de Walk of Love, op 20 mei in Utrecht, veel mensen meedoen. Die optocht is bedoeld om homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen te steunen. ,,Te vaak passen LHBTI's zich aan om negatieve reacties te voorkomen. Ik hoop echt dat we dit kunnen doorbreken", zegt Timmerman.

Ook de gemeente heeft gereageerd op de video: 'Op zaterdag 20 mei laat Utrecht zien dat het ook anders kan, tijdens The Walk of Love. Op zaterdag 17 juni vieren we Utrecht Canal Pride en laten we zien dat niet alleen de straat van iedereen is, maar ook het water van de gracht.'

De eerste editie van de Walk of Love was vorig jaar met 300 deelnemers een groot succes. Dit jaar is de route door de binnenstad wat langer en komt er muzikale ondersteuning. De grootste regenboogvlag van Nederland, ruim 20 meter lang, vormt het middelpunt van de optocht.

Wie wil meelopen, wordt op 20 mei om 13.00 uur op het Domplein verwacht. Bekijk hieronder de reportage van Spuiten en Slikken.