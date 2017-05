Handboogschieten en lasergamen in speeltuin voor volwassenen in Nieuwegein

Initiatiefnemers Gijs Borms, Kees de Kunder en Kryn Maartens staan te popelen om hun buitenterrein te openen. Dit is hun droom die uitkomt. De mannen zijn oud-studievrienden. Borms: ,,We hebben al een paar jaar een binnenruimte voor bedrijven, scholen of andere groepen om te lasergamen. We zochten naar een plek voor een kleinschalig attractiepark in de buitenlucht. We zijn graag buiten, dat geeft vrijheid. We weten dat hieraan behoefte is. In Nieuwegein gaf de gemeente ons al snel groen licht.’’



Het terrein aan de Galecopperzoom in de wijk Galecop is, in afwachting van woningbouw, tot 2030 aangewezen als pauzegebied. Ondernemers krijgen nu de kans om hun unieke ideeën in de groenstrook te realiseren. Een aantal initiatieven zijn er al. Zo is er het restaurant Smaak & Stijl, een moestuin, golfbaan Galecop Golf en dierenopvangcentrum Sublime. De drie vrienden willen er het outdoorspeelterrein De Middengaarde maken.