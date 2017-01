'Handenweigeraar' wil in overleg met Qbuzz

De man die door vervoersbedrijf Qbuzz niet werd uitgenodigd omdat hij weigerde vrouwen de hand te schudden wil in overleg treden met het bedrijf. Dat zegt zijn advocaat Anis Boumanjal. Die is overigens niet te spreken over de uitlatingen van premier Rutte, die deze week in deze krant refereerde aan de zaak.

Qbuzz werd begin januari door het College voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt omdat het bedrijf discrimineerde door de man niet uit te nodigen. Vlak voor zijn sollicitatiegesprek in april 2016 kreeg hij de mededeling dat Qbuzz toch niet met hem in gesprek wilde. Hij had vlak daarvoor aangegeven dat hij vanwege zijn geloofsovertuiging vrouwen niet de hand wil schudden.

Daarop stapte hij naar het College voor de Rechten van de Mens. Die stelde de man in het gelijk. Volgens het College heeft Qbuzz niet duidelijk gemaakt dat het weigeren van een uitgestoken hand door een buschauffeur direct aanleiding kan zijn voor confronterende of onveilige situaties. De dienstverlening zou door het weigeren van de man niet in het geding komen, oordeelde het College.

Financiële compensatie

Advocaat Boumanjal gaat een schrijven opstellen waarin het vervoersbedrijf verzocht wordt om de zaak ‘in den minnen te schikken’. Ook wordt er een kleine financiële compensatie gevraagd voor de schade die de sollicitant heeft gelopen. Boumanjal is bovendien teleurgesteld in premier Rutte. Die zei in een interview in het AD dat hij de uitspraak van het College ‘bizar’ vond. ,,Qbuzz heeft natuurlijk volkomen gelijk. Het kan toch niet zijn dat een chauffeur zegt: ik weiger vrouwen de hand te schudden, omdat het niet past bij mijn geloof”, aldus Rutte.

Quote Qbuzz heeft natuurlijk volkomen gelijk. Het kan toch niet zijn dat een chauffeur zegt: ik weiger vrouwen de hand te schudden, omdat het niet past bij mijn geloof Mark Rutte

Boumanjal: ,,Het is weinig chique dat een premier zich zo duidelijk uitspreekt tegen een beslissing van een zeer belangrijke institutie als het College voor de Rechten van de Mens. Daarmee zet je indirect het College weg als weinig relevant en dat geeft naar het publiek een onjuist signaal af. Het College is bij uitstek het orgaan waar mensen terecht kunnen als ze het gevoel hebben te maken te hebben met discriminatie. Uitspraken van het Collega verdienen dan ook respect van een premier.”