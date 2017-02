Handhavers Joost en Önder speuren in illegale vuilniszakken

Het duo Joost van der Louw en Önder Soner gaat op pad in Overvecht en een deel van Zuilen (Geuzenwijk). De vangst valt een beetje tegen: een oude stoel, diverse vuilniszakken, lege kartonnen dozen, een half ledikantje en twee lekbakken. „Dat is een goed teken. Kennelijk hebben onze controles effect’’, meent Soner.

Vorig jaar schreef de gemeente 298 boetes uit voor het dumpen van afval bij containers, zonder dat deze vol of kapot waren. In 2017 staat de teller al op ruim 100. Let wel, het jaar is nog maar net begonnen.

Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn staan bekend als hotspots. Uit deze wijken komen bovendien de meeste klachten van bewoners, die zich ergeren aan de ‘gemakzucht’ van anderen.

Quote Twee weken geleden schreven we nog veertig boetes uit op het Willem van Noortplein Joost van der Louw

„Maar twee weken geleden schreven we nog veertig boetes uit op het Willem van Noortplein (Tuinwijk, red.)’’, voegt Van der Louw eraan toe. Gemakzucht is toch vaak de reden om het huisvuil zomaar bij de afvalcontainers neer te zetten, schatten Van der Louw en Soner in.

Hele bedden

Je kunt het zo gek niet bedenken of de handhavers van de gemeente treffen het als illegaal huisvuil aan: kasten, hele bedden, slachtafval, stoelen en vuilniszakken met plastic en tuinafval. Wie op heterdaad wordt betrapt, of de ‘daders’ die na het doorzoeken van het afval worden achterhaald, krijgen een boete.

Wie illegaal vuilniszakken heeft neergezet, kan een bekeuring van 90 euro op de deurmat verwachten. Voor het illegaal dumpen van grof vuil, dat nota bene op afspraak gewoon gratis thuis wordt opgehaald, geldt een boete van 370 euro.

Soms bellen Van der Louw, Soner en hun collega’s aan bij degene, die het afval heeft neergezet. Als blijkt dat de container, die te openen is met een pasje, vol is of niet wil openen, komt de overtreder er met alleen een waarschuwing af. Soner: „Als de containers vol of kapot zijn, moet je je afval weer mee naar huis nemen.’’ Weinigen weten of doen dit, zo leert de praktijk.

Tekst loopt door onder de foto

Logo Volledig scherm © Koen Laureij

Van der Louw en Soner beginnen deze dinsdag om 08.30 uur hun rondje door Overvecht en een deel van Zuilen. In achterstandswijk Overvecht worden de ondergrondse containers voor het restafval twee keer geleegd, vertelt Van der Louw: elke maandag en donderdag.

De wijkbewoners hoeven sinds een paar weken niet altijd meer hun pasje mee te nemen om de ondergrondse bakken te openen omdat die voor iedereen zijn te gebruiken. Zo wordt gehoopt dat de drempel voor bewoners hun afval netjes weg te brengen wordt verlaagd.

De twee BOA’s hebben een lijst bij zich met 27 plekken waar ze langsgaan. Soner: „In negen van de tien gevallen wordt hier illegaal gedumpt.’’ Een collega in een klein afvalwagentje rijdt achter het duo aan om de illegale huisvuil, nadat het is uitgepluisd, mee te nemen.

Altijd raak

De eerste stop is de Bangkokdreef, waar het volgens Van der Louw en Soner toch altijd wel raak is. „Hier krijgen we de meeste klachten over.’’ Dit keer zijn echter geen grote hopen vuil te bekennen: slechts twee treurige aftandse houten vitrages, zonder naam van de eigenaar.

Bij de ondergronds containers aan de Grenadadreef staan wel vuilniszakken. Soner controleert of de container vol is of misschien niet opengaat. Maar geen van beide. Hij trekt vervolgens zijn handschoenen aan en scheurt de zakken een voor een open.

Bon van 90 euro

„Hebbes’’, roept hij als hij een envelop met een naam erop uit het stinkende vuil (vieze tampons, lege bierblikjes en rottende aardappelschillen) vist. Zijn collega Van der louw maakt een foto van het bewijs. De vervuiler wacht een bon van 90 euro.

Aan de Kasaidreef staan vier zakken: een grote en drie kleintjes. De container is vol. Soner achterhaalt de dader door weer in de zakken te snuffelen. Hij belt bij het adres aan, dat hij vindt in een envelop in de zak. Daar krijgt hij te horen dat de container vol was. Dat het dan de bedoeling is dat de betreffende bewoner zijn vuil weer mee terugneemt, wist hij niet. De man komt er uiteindelijk met een waarschuwing goed weg.

De rest van de rit door Overvecht levert weinig op. In de Boisotstraat in Zuilen staan lege kartonnen van IKEA met de naam van de eigenaar erop naast een container. Niet zo slim, want ook hij is de pineut.