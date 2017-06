Handige buurmannen naderen duizendste reparatie

Ze vergelijken zichzelf met de handige buurman of neef bij wie je met een kapot apparaat kunt aankloppen. ,,We zijn geen professionele reparateur, maar we kunnen wel veel aan met een ijzerdraadje of lijm. We zijn niet de dealer, maar wel de Wegenwacht’’, schetst secretaris Kees Swierts.



Quote De man die een apparaat afleverde en na een uur wilde terugkomen, had het niet goed begrepen Jan de Wit, vrijwilliger Repaircafés bestaan inmiddels overal in Nederland. Onder het motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ repareren vrijwilligers kleding, meubels, elektrische apparaten en andere spullen. Doelen zijn duurzamer met materialen om te gaan, ontmoetingen te stimuleren en kennis over te dragen. Reparaties worden namelijk zoveel mogelijk uitgevoerd door bezoekers zelf, indien nodig met hulp van de medewerkers. ,,De man die een apparaat afleverde en na een uur wilde terugkomen, had het niet goed begrepen’’, lacht vrijwilliger Jan de Wit.



Het is vaak niet nodig apparaten die ogenschijnlijk kapot zijn, weg te gooien. De Wit en Swierts brengen bijvoorbeeld regelmatig nieuw leven in koffiezetapparaten door binnenin een losgeschoten stekkertje vast te zetten. Of door advies te geven over onderhoud: door nooit te ontkalken houdt een Senseo er op een gegeven moment mee op.

Eenvoudig

De vrijwilligers bieden sinds 2012 hun diensten aan op drie plekken in de gemeente. Maandelijks in Maarssen-dorp en Maarssenbroek en tweemaandelijks in Kockengen. Ze nemen hun eigen gereedschap mee van huis. Het euvel moet in twee uur verholpen kunnen zijn. De vrijwilligers hebben eenvoudige onderdelen als snoeren en stekkers. Als er meer ingewikkelde onderdelen nodig zijn, wordt de klant doorverwezen. Aan smartphones en tablets wagen ze zich niet; de werkomgeving is niet geheel stofvrij en niet-geaard.

Zestig procent van de reparaties betreft apparaten met een stekker, zoals stofzuigers, schemerlampen en printers. Ruim de helft daarvan wordt succesvol afgerond. Maar ook als het niet lukt, stappen klanten vaak toch met een goed gevoel naar buiten. De Wit: ,,Dan weten ze dat ze het met een gerust gevoel kunnen weggooien.’’

Soms heeft een klant al een ander apparaat gekocht en is toch blij met de reparatie. Swierts: ,,Er was een mevrouw die al een nieuwe stofzuiger had gekocht. Als we haar oude konden maken, zou ze die op de eerste verdieping gebruiken. Dan hoefde ze niet meer te tillen. Dat vinden wij erg mooi.’’