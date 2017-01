Hardlooprun dwars door Sterrenwacht en nieuwe fietsenstalling

Volgens woordvoerder Sigrid van der Toorn is het Janskerkhof start- en finishpunt. De lopers vertrekken in blokken van 1.000 lopers om de twintig minuten. De eerste groep vertrekt op Tweede Paasdag om 9.30 uur. Naast Sterrenwacht Sonnenborgh en de ondergrondse fietsenstalling komen er nog 13 andere bijzondere locaties of gebouwen in de binnenstad die de lopers passeren. Die locaties worden later bekendgemaakt.



In april 2016 vond de eerste Nederlandse Urban Trail plaats in Groningen. Daarna volgden Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Inmiddels hebben al zo'n 10.000 hardlopers meegedaan aan één van de Urban Trails. Ook in België, Duitsland en Zweden vinden dit jaar Urban Trails plaats. In september vorig jaar was er voor het eerst een Urban Culture Run in Utrecht, een hardloopevenement voor 830 deelnemers over grachten en door historische gebouwen, hofjes en tuinen in de binnenstad.



Het Stadskantoor was start- en eindpunt van het 8 kilometer lange parkoers. De Urban Culture Run was onderdeel van het Uitfeest, de opening van het culturele seizoen.