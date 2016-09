Harry Banninkstraat op zijn kop door straatprijs Postcodeloterij

Echt een verrassing was het voor de buurtbewoners niet meer, want zij werden gisteravond al gebeld met de instructie vandaag tussen 10.00 en 12.00 uur thuis te blijven.



Gaston Starreveld en zijn tv-ploeg lopen door de straat om de cheques uit te delen. Per lot winnen de bewoners 25.000 euro. Een van de straatbewoners heeft zelfs drie loten en is dus in één klap 75.000 euro rijker. Ook wint een gelukkige een rode BMW.



De winnaars praten met elkaar over waar ze het geld aan gaan uitgeven. Bijvoorbeeld aan kleine dingen zoals een nieuwe salontafel, maar er zijn ook bewoners die een nieuwe auto willen kopen of hun huis willen afbetalen.