Harry van Dam: 'Opgelucht? Nee. Elke dag voel ik het gemis'

Treurig, maar waar

,,De eerste jaren waste ik Loes 's morgens, trok haar de steunkousen aan, kleedde haar, zette haar in de rolstoel achter de laptop en ging naar mijn werk. Later had ze een pgb en er was een netwerk van hulpen die haar thuis verzorgden, met haar naar de stad gingen, wandelden in het park of met ons invalidenbusje ergens heen reden. Sinds een jaar of zes geleden lag Loes bijna continu aan de beademing en moest ze in een hoog bed slapen. Ik ben toen noodgedwongen verhuisd naar een andere kamer. Onze altijd goede fysieke relatie hield op te bestaan. Treurig, maar waar. Ik heb enkele beginnende relaties gehad en daar was ik open over tegen Loes. We hebben er nooit afspraken over gemaakt, ze snapte het wel. Ze zijn overigens nooit wat geworden, want daar was geen tijd en ruimte voor.''



Slachtoffer

,,ALS heeft Loes het hardste getroffen, geen discussie. Het veranderde een mooi, gezond mens in een wrak. Het was voor haar een duivels dilemma. Ze hing aan het leven en wilde door, tot het laatst toe, maar zag ook wat het met haar gezin deed. Elke jaarwisseling was 'de laatste', maar dan kwam er toch weer een nieuwe. Dat is echt heel zwaar. Loes ging zich er bijna schuldig door voelen. Sommige mensen zeiden ook gewoon tegen haar: 'Stop er toch mee'. Daar werd ze boos over: 'Ik mag toch willen leven?'



Loes was tot de laatste dag de moeder van de jongens en ze bespraken veel met haar. Maar leuke dingen doen, was lastig en er was altijd een hulp in huis, waardoor we niet eens normaal ruzie konden maken. Ook Kees en Jan zijn beschadigd door ALS. Hun fundamentele vertrouwen in de toekomst is aangetast. Waarom je druk maken over scholing en ambities, als je moeder doodgaat? De ziekte heeft hun persoonlijke ontwikkeling geremd en mijn grootste opdracht is nu om er voor ze te zijn en ze te helpen. Dat voorspoed niet vanzelfsprekend is, realiseren ze zich terdege. Ik hoop dat ALS de jongens heeft gevormd, maar ik vrees dat het ze ook getekend heeft.''