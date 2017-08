Heel Bunnik welkom op afscheid burgemeester Ostendorp

Het feestje wordt gegeven in De Landgoederij in Bunnik, aan de Camminghalaan 30. Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom.

In 2009 werd Ostendorp burgemeester in Bunnik. ,,Een lastige gemeente, zeiden mensen tegen me. Maar dat is erg meegevallen’’, vertelt hij aan De Gelderlander. ,,Ik was goed met de raad, het college, de bevolking en ondernemers. Ik was ook nog niet uitgekeken op het burgemeesterschap. Maar ik kon deze baan bij míjn club niet laten lopen. Er zijn mensen die zeggen dat ik zonder ambtsketen minder aanzien heb, maar met aanzien heb ik niets.’’