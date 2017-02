Heemlanden in Houten ‘picobello’ schone school

De leerlingen van College De Heemlanden in Houten gingen vanochtend over de rode loper hun school binnen. Zij werden persoonlijk welkom geheten door Pico Bello van ‘Picobello Services’, een creatie van de Houtense troubadour Arjan Dolman.

Deze was door het schoolbestuur en de gemeente ingehuurd om de leerlingen een pluim te geven voor het feit dat zij de school voor havo en vwo aan De Slinger zo netjes schoon houden. Vijf jaar geleden was zo’n complimenteuze ontvangst niet op zijn plaats geweest, zegt Co de Klein, hoofd van de facilitaire dienst van de middelbare school met 1700 leerlingen. ,,Als het toen lunchpauze was geweest, kon je bij wijze van spreken de aulavloer niet meer zien, zó veel troep lag er.’’

Klachten kwamen er toen ook uit de buurt, en dan vooral van mensen aan de ‘snoeproute’: de weg tussen de school en de supermarkten aan Het Rond, waarover dagelijks honderden leerlingen heen en weer pendelen in pauzes en tussenuren. Aan de hand van de vele papiertjes in de struiken liet die route zich wijzen.

Prullenbakken

Vijf jaar geleden werd voor het eerst een samenwerking beklonken tussen de school, de buurt en de gemeente. Er kwamen meer prullenbakken in de buurt, er kwam extra toezicht op het gebruik ervan, en brugklassers kregen meteen onderricht over de schadelijkheid en de ergerlijkheid van zwerfvuil. In de school zelf werden leerlingen die de regels voor een schone school aan hun laars lapten, strenger aangepakt. Bij voorkeur door hen een paar uur corveedienst te geven om zélf de rommel op te ruimen. In de school staan vele en opvallend grote prullenbakken. ,,De smoes ‘ik heb de prullenbak niet zien staan’ gaat bij ons niet op,’’ zegt De Klein.

Pico Bello hielp in de lunchpauze de leerlingen hun aula kraakhelder te houden. Later vanmiddag ondertekenden bestuurder Dick Looyé van De Heemlanden en de Houtense wethouder Herman Geerdes een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken over een schone schoolomgeving nog eens werden afgestoft en opnieuw bekrachtigd.