Heimwee naar broodje Mario

Na twee weken van drie rijstmaaltijden per dag smachtte ik naar knapperig, versgebakken brood; een delicatesse die alleen in Vientiane te krijgen was, als overblijfsel van de Franse kolonisering. Midden in de jungle, met uitzicht op de traag stromende Mekong, ging het gesprek als snel over de lekkerste broodjes. Ik drukte mijn Brabantse vriend op het hart: als ie ooit weer in Utrecht kwam, moest hij beslist een broodje Mario eten. Terwijl ik uit het blote hoofd de ingrediënten van het Utrechtste aller broodjes oplepelde, werd ik ineens door heimwee bevangen. Ik zat onder een strakblauwe hemel, in het mooiste land op aarde, maar even was er het diepe verlangen op een druilerige, kleurloze dag in de winter bij Mario aan de kraam te staan om een nog warm broodje te bestellen. Het was maar goed dat ik nog niet in Vientiane was, want ik had op dat moment geen hap door de keel kunnen krijgen.