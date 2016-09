Hele wereld naar Cabauw voor luchtmetingen

De weersatelliet Tropomi, van Nederlands fabrikaat, wordt in 2017 gelanceerd en moet de luchtkwaliteit vanuit de ruimte op stadsniveau meten. De onderzoekers hebben hoge verwachtingen van dit systeem.



Twintig containers

Bij de meetmast van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) zijn twintig containers opgesteld met veel meetapparatuur. Hier kunnen meer dan dertig instituten hun metingen uitvoeren. Het draait in dit project om het analyseren van het zonlicht dat wordt beïnvloed door de in de atmosfeer aanwezige stoffen, zoals stikstofdioxide. Stikstofdioxide is net als fijnstof een belangrijke component van luchtvervuiling.



De meetcampagne biedt ook gelegenheid om te kijken hoe de laatste ontwikkelingen op het gebied van kleine en goedkope sensoren voor luchtkwaliteit zich gedragen ten opzichte van al die geavanceerde apparatuur.



De verwachting is dat kleine en goedkopere sensoren op den duur een aanvullende rol kunnen spelen bij het meten van luchtkwaliteit op lokale schaal, bijvoorbeeld binnen een stad.