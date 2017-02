Hele winkelcentra op slot voor dieven en veroorzakers overlast

De nieuwe regels zijn met stickers bij de ingang aangegeven. Voorheen konden winkeliers ongewenste klanten alleen uit hun eigen zaak weren. Nu kan dat voor het winkelcentrum als geheel. Na één winkeldiefstal volgt een waarschuwing en opname in het bestand. Bij een tweede diefstal binnen een jaar volgt ontzegging van de toegang. Voorwaarde voor het systeem is de aanwezigheid van een beheerder die de registratie voor zijn rekening neemt en up to date houdt. Overigens is er wel een klachtenprocedure afgesproken waarmee mensen bezwaar kunnen maken tegen opname in het register.

Volgens Hendrik Jan Kaptein van het CVV staan na Kanaleneiland nog enkele winkelcentra in Amsterdam in de startblokken om het systeem in te voeren. Met centra in Utrecht lopen gesprekken. Zo komen bijvoorbeeld Overvecht, Bisonspoor in Maarssenbroek en Cityplaza in Nieuwegein er mogelijk voor in aanmerking. De collectieve toegangsontzeggingen voor winkels en hun omgeving zijn alleen mogelijk bij winkelcentra waar het gehele gebied particulier eigendom is. Is de straat openbare weg dan is een gebiedsontzegging nodig van de burgemeester, een veel omslachtiger procedure. Dat maakt het lastiger voor bijvoorbeeld Het Rond in Houten of Belcour in Zeist.