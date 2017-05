Heleen de Boer gekozen tot lijsttrekker GroenLinks Utrecht

Doorbraak in zaak liquidatie Ranko Scekic (45) uit Utrecht

6:28 De politie heeft vanmorgen een 23-jarige man uit Utrecht opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Ranko Scekic in Utrecht in juni vorig jaar. De 45-jarige Joegoslaaf werd op de Kretadreef in Overvecht geliquideerd door twee mannen op een scooter.