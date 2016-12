‘Helemaal niemand komt aan De Chat’

Logo Volledig scherm © Erik van 't Woud Wat was de mooiste gebeurtenis van het jaar?

,,Dat Max Verstappen de Grand Prix van Spanje won. Ik stond als volwassen kerel te juichen met tranen in mijn ogen. Zo knap hoe hij als 18-jarige met al die druk omgaat. Hij is al zo steady. Dat is een deel van zijn talent. Ben benieuwd hoe dat gaat nu er meer van hem verwacht wordt. Ik volg de Formule 1 al vele jaren. Ooit was ik zelf in Monaco bij de Grand Prix. Bizar hoe hard dat gaat en dan rijden ze daar niet eens op volle snelheid.’’



Wat was het dieptepunt?

,,Tragisch jaar voor het Nederlands Elftal en de KNVB. Tja, als het boven regent, druppelt het beneden. En dat na een geweldig WK. We denken hier nog steeds dat we het voetbal uitgevonden hebben, maar dat is niet zo. We moeten terug naar de basis. De KNVB moet stoppen met het aannemen van theoretici zoals innovatiemanager Peter Blangé. Eerst maar eens luisteren naar ouwe lullen als Wim Jansen. Ik zie het bij AFC ook: daar staan bij de jeugdtraining soms zoveel pionnen op het veld dat het net Schiphol is. Die kinderen moeten zo snel mogelijk zonder poespas op een groot veld spelen en trainen.’’

Quote Ik ben een hypochonder. Als ik een pijntje voel, denk ik: oh jee Tom du Chatinier Hoe is het met de gezondheid?

,,Ik ben een hypochonder. Als ik een pijntje voel, denk ik: oh jee. Recent is de man die bij AFC bij de poort stond en kaartjes verkocht overleden aan een aneurysma, een zwakke plek in de slagader. Op vrijdag was de crematie en op maandag komt zijn vrouw te overlijden door een hartstilstand. Zo tragisch. En blijkt maar weer: het kan zomaar gebeuren. Ter geruststelling laat ik me jaarlijks nakijken door een ex-clubarts van FC Utrecht. Voor het gevoel. Maar het kan verdomme morgen afgelopen zijn.’’

Wat was het belangrijkste nieuws?

,,Dat de Britse prins Harry gezien is met actrice Meghan Markle, haha. Schitterende vent. Toen ik als coach van Zuid Korea in Brazilië was, kwam ik hem tegen in een restaurant. Relaxte gozer hoor, dronk gewoon een biertje mee, ondanks alle bodyguards. Ik wil trouwens wel even zeggen dat ik vind dat de pers eenzijdig informeert. Of we blij moeten zijn met Trump weet ik ook niet, maar er werd zo bevooroordeeld bericht over hem. En alle journalisten huppelden achter elkaar aan.’’

Quote Ik zie genoeg talent in de jeugd, maar de mentale weerbaarheid moet omhoog Was er een moment dat u heel hard heeft staan juichen?

,,Tijdens de Grand Prix van Brazilië lag Max op de zestiende plek, maar hij knokte zich in no time tot op het podium. Op voetbalgebied? Daar was er niet zoveel te juichen dit jaar. Ach, het is een golfbeweging. Ik zie genoeg talent in de jeugd, maar de mentale weerbaarheid moet omhoog. En ze moeten weer gaan communiceren. Nu lopen ze met een stereotoren op het hoofd en kijken alleen naar hun iPhone. Praten met elkaar doen ze niet meer. Dat hun kapper op tijd komt is belangrijker. Het zijn cultfiguren geworden. Neem Depay, doodzonde toch? Hij ziet eruit als Sandeman van de sherry, rijdt in een grote Rolls-Royce en heeft een eigen kledinglijn. Ik snap het allemaal wel, maar ik zou zeggen: focus nou maar eens op goed voetballen.’’

Was 2016 een goed jaar voor de liefde?

,,Ik ben hartstikke gelukkig in mijn huwelijk met Hester. We hebben eerst samengewoond om te kijken of het paste, in 2008 zijn we getrouwd. Toen ik in 2012 als assistent van Hiddink bij Anzji Machatsjkala uit Dagestan ging werken, kon Hester niet mee. We hadden net dit huis bij Amersfoort gekocht, dat verbouwd moest worden. Af en toe kwam ze naar Moskou, of naar trainingskampen in Dubai of Marbella. Als ik jonger was geweest was het niet goed gegaan. De vrouwelijke verleidingen in Moskou zijn zo groot. Het zit vol met mooie dames die naar Europa willen.’’

Heeft dit jaar ook verdriet gebracht?

,,Ik denk dan meteen aan die mafkees die met die vrachtwagen een aanslag pleegde in Nice. Of aan dat Braziliaanse elftal dat is omgekomen bij de vliegramp. Bij Anzi zaten we ook meer in de lucht dan dat we op het voetbalveld stonden. In Tupolevs notabene. Die mogen op Schiphol niet eens landen. Dan ben je blij als je weer aan de grond staat. Maar in mijn directe omgeving was geen groot verdriet. Ik ga meteen afkloppen.’’

Quote Als ik aan de bar sta, komt dat figuur naar me toe en zet een vinger op mijn borst Tom du Chatinier Wat heeft u dit jaar boos gemaakt?

,,De dames gingen in februari naar de Ladies of Soul, de mannen zouden een sateetje halen in een café in Den Dolder. Gezellig. We zitten net als een man binnenkomt die met zijn jas een paar van onze glazen omgooit. Ik kijk naar hem, maar: geen sorry, geen nieuwe biertjes. Als ik aan de bar sta, komt dat figuur naar me toe en zet een vinger op mijn borst. Waarom ik zo naar hem keek? Toen heb ik uitgelegd wat fatsoenlijk is en dat hij me kale mag noemen of lelijkerd, maar dat hij wel met z’n tengels van me af moet blijven. Niemand komt aan mij, behalve mijn vrouw. Even later komt hij van het toilet, zit weer te prikken en begint over zijn grote handen. Dat was de druppel. Dan komt het straatschoffie van vroeger in me boven. Toen had hij mijn vuist al op zijn neus. Ik zou met een glas geslagen hebben, maar dat is niet zo.’’

Was het zo klaar?

,,Vroeger gaf je elkaar een beuk en dan was het klaar. Nu wordt aangifte gedaan. Ik moest twee nachten in de cel doorbrengen, alsof ik een zware crimineel ben. Later ben ik thuis nog anoniem gebeld: voor 20.000 euro zou de belastende verklaring ingetrokken worden. Kijk, daar was meneer vanaf het begin op uit. Hij wilde De Chat een poot uitdraaien, maar dan heb je een slechte aan me. Helaas weegt de rechter dat allemaal niet mee. En dus moest ik 1.400 euro schadevergoeding betalen en 58 uur werkstraf doen.’’

Quote Dat ik hem een joekel gaf, was meer dan verdiend Tom du Chatinier Hebt u nog iets geleerd dit jaar?

,,De volgende keer dat in een café zo’n malloot naar me toe komt, draai ik me om en loop ik weg. Dat ik hem een joekel gaf, was meer dan verdiend, maar toch fout. Dan kan ik beter thuis een pilsje drinken. Ik heb die taakstraf gedaan ja. Gelukkig hoefde ik geen papier te prikken in Utrecht. Dat was netjes. Ik heb geschilderd, auto’s opgehaald, veel koffie gedronken en over voetbal gepraat.’’



Gaat u volgend jaar iets totaal anders doen?

,,We hebben het wel gezien hier. De planning is dat we volgend jaar naar Frankrijk verkassen. Ons huidige huis is bijna verkocht, in een dorpje in de buurt van Toulouse kopen we een mooi optrekje met een aantal gites die we gaan verhuren. Lekker genieten van het mooie weer, stokbroodje en een glas wijn. De Franse taal pikt Du Chatinier wel op en ik koop een schilderij waarop ik altijd de Dom kan zien.’’