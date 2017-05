Helemaal zen op yogafeest

FEEST!Nieuwe studio. Yoga is allang niet meer een hobby voor geitenwollensokkentypes. Het is populair bij jong en oud. Dat was te zien bij de opening van een nieuwe yogastudio aan de Amsterdamsestraatweg.

Hiske van der Meulen en Claas Hille begonnen drie jaar geleden hun eigen yogastudio aan de Minrebroederstraat. Hiske werkte daarvoor als ambtenaar en Claas als freelance filmmaker. In hun vrije tijd gaven ze beiden yogales. ,,Op een gegeven moment dachten we: waarom beginnen we niet voor onszelf? We waagden de sprong en dat is niet slecht afgelopen'', zegt Hiske lachend.

De zaak liep zo goed dat het stel uitwijkt naar een grotere ruimte aan de Amsterdamsestraatweg. Het is de dag van de officiële opening. Bij binnenkomst gaan de schoenen uit. Heeft dat een spirituele reden? Komen we zo dichter in verbinding met de aarde? ,,Neuh'', zegt Claas nuchter. ,,Anders wordt de vloer vies.''

,,Dit is het dan!'' Trots laat Claas de yogaruimtes zien. Het oogt sober met een grijze vloer en muren van underlayment platen. Geen poespas. Met touwen aan de muur heeft het zelfs iets weg van een gymzaal.

Natuurlijk moeten de attributen even getest worden. De gasten wringen zichzelf in de gekste houdingen, asana's. Pam van der Veen hangt ondersteboven in de touwen, maar haar benen gestrekt. ,,Geen idee hoe dit heet, maar het is heel ontspannend.''

Apekooien

De 8-jarige Dominic vindt het prachtig. Als een aapje klimt hij in de touwen. Zelf heeft hij niet zo veel met yoga, hij is gewoon met zijn moeder mee. ,,Maar dit lijkt wel een beetje op apekooien. Leuk'', zegt hij terwijl hij op zijn kop hangt.

In een tijd van stress en burn-outs is ontspanning geen overbodige luxe. Maar yoga is niet alleen een uurtje rekken en strekken, vinden ze hier. ,,Het is een levenswijze'', vertelt Hiske. ,,Een mooie manier om jezelf en de wereld om je heen te begrijpen.'' Dat hoeft niet zweverig te zijn. Claas en Hiske geven tijdens hun lessen concrete tips over houding, bewustwording en vooral plezier.

Quote Dat klinkt gek: je moet pijn ervaren om erdoorheen te kunnen. Linda van Roon De ene yoga is de andere niet, geven ze hun leerlingen mee. ,,In onze studio geven wij Iyengar-yoga. Kort gezegd is dat het in lijn brengen van het lichaam met de geest'', legt Claas uit. De nadruk ligt op het ontwikkelen van kracht, weerstand en flexibiliteit. Deze vorm van yoga maakt je niet alleen helemaal zen, maar helpt ook bij serieuze klachten, als we de bezoekers mogen geloven. ,,Ik heb al jarenlang last van reuma'', vertelt Linda van Roon. ,,Sommige dagen gaat het prima en andere dagen is de pijn ondraaglijk. Met yoga zoek ik mijn pijngrenzen op. Dat klinkt gek: je moet pijn ervaren om erdoorheen te kunnen. Ik heb nu tien lessen gevolgd en voel me al een stuk beter'', zegt ze optimistisch.

Moon Tang gaat trouw twee tot drie keer per week naar de studio. Yoga is voor haar ook een sociale bezigheid ,,Tuurlijk, ik kan ook thuis op een matje de zonnegroet gaan doen, maar in een groep is het veel gezelliger.''

En zo is de sfeer ook vandaag: gezellig. Geen zweverig gepraat met wierook en brandnetelthee, maar geklets, gelach lekkere hapjes en wijn. Het is mooi weer, dus de borrel zet zich buiten voort. Met honderd gasten wordt het krap op de binnenplaats. Toch is het ongedwongen en ontspannen. Helemaal zen.

Feestje