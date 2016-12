Henk Agterberg: 'Zoenen? Nee, dat is er niet meer bij'

,,Hier in het Haltnahuis is niet veel te beleven. Mijn ogen zijn niet goed meer, het gehoor is ook niet zo best. Mijn wereldje is daardoor klein. Wacht even, mijn dochter Anneke zegt wat. Oh ja, klopt, ik ben in november naar de Arena geweest. Met Marcel, een verzorger hier. Aardige vent. Nee, dat was geen FC Utrecht, maar dat maakt me niet uit. Die Amsterdamse jongens doen ook hun best. Het werd tegen NEC 5-0 voor Ajax. Ik heb genoten, al zag ik er niet veel van. Maar ik hoorde het wel. Wat ik dan hoor? Gejuich! Het was best spannend hoor.''