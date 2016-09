Henk Westbroek wil popfestival voor meer tolerantie

,,Het is de bedoeling dat alle grote namen uit de Nederlandse muziekwereld optreden. Dat doen ze ook. Niet alleen omdat er niemand te vinden is die níet voor meer tolerantie is, maar ook omdat wij de artiesten gewoon een normale gage betalen. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat je dan als artiest al snel geneigd bent mee te doen.''



Henk Westbroek (64) scoorde in de jaren 80 en 90 met Het Goede Doel grote hits als België, Vriendschap en Eenvoud en schreef voor René Froger diens hit Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken. Met Het Goede Doel maakte hij al eens een nummer dat Tolerantie heette. Dat kwam ter sprake toen hij enige tijd geleden zat te praten met een vriend van hem. Deze Jo Koopman, eigenaar van een coffeeshop bij Valkenburg, filosofeerde met Westbroek verder over het idee. Tegenover moslims, homo's, lesbiennes, joden en andere minderheden neemt de tolerantie in Nederland zichtbaar af. Ook is de tijd dat dit land gold als de vrijplaats voor de wietteelt allang voorbij. De coffeeshops zijn alleen levensvatbaar in een sfeer van tolerantie.



,,Het is dus een goed moment dat de mensen die nog wél tolerant zijn dat laten zien'', zegt Westbroek. Dat kan door het festival te bezoeken, maar ook via T-shirts met de tekst 'Ik tolereer...', waar naar eigen goeddunken aan kan worden toegevoegd: '...naakt', '....autisme', '...patat met of zonder' of '....dikke mensen'.