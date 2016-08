Henk Westbroek woest om overlast naast Stairway

Fatsoen

Als de vergunning in orde is, is het volgens de gemeente echter wél aan de ondernemer zelf om zijn buren te waarschuwen als er sprake is van overlast. Bredero: ,,Dat staat ook zo in de vergunning. Dat lijkt me een kwestie van goed fatsoen.''



,,Overlast? Fatsoen?'', briest Westbroek. ,,Er is een verschil tussen overlast en deze herrie. Ik heb acht man personeel naar huis kunnen sturen omdat mijn terras helemaal leeg is én blijft. Ik had vanmiddag (woensdag, red.) een borrel voor 400 man, die is afgebeld. Daar gaat weer enkele duizenden euro's omzet. En over fatsoen gesproken: ik heb de gemeente gebeld om uitleg te vragen, maar na veertien minuten wachten was iedereen onbereikbaar. Ik zou 'misschien' binnen een uur teruggegebeld worden, maar dat is uiteraard niet gebeurd.''



Actie

De gemeente is echter wél in actie gekomen. De vrachtwagen die zich de woede van Westbroek op de hals had gehaald, is aan het eind van de middag weggestuurd en komt voorlopig niet meer terug. Bredero: ,,Eerst moeten de vergunningen in orde zijn."



Maar daar zal Westbroek in ieder geval een stokje voor steken. ,,Ik ga daar natuurlijk tegen in bezwaar. Als ze het nou netjes hadden gevraagd... Maar nee, ze leggen de poep bij een ander op de stoep." Hij is er ook nog niet klaar mee hoe de autoriteiten met de situatie om zijn gegaan. ,,De ene hand weet niet wat de ander doet. De politie zegt: er is wel een vergunning. De gemeente zegt van niet. Fascinerend."