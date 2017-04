H&M Home klaar voor enthousiaste klantenmassa

'Complete shop-experience'

En wat is dan het verschil met modeconcurrent Zara, dat eerder al een Home-winkel openende in het nieuwe Hoog Catharijne? ,,Wij kijken niet naar de concurrent. Maar in ons geval zit de Home in de H&M zelf. Bij de Zara zit de Home in een ander pand. Wij proberen onze klanten een complete shop-experience te bieden", zegt De Bruijn.



Wie beddengoed en handdoeken wil hebben, kan ook naar de Blokker of de HEMA, zou je zeggen. Dat is waarschijnlijk nog goedkoper ook. ,,Maar de producten bij H&M Home zijn zoveel mogelijk van duurzaam materiaal gemaakt. Die zijn te herkennen aan de groene labels", aldus de projectcoördinator. En inderdaad, het wemelt van de groene labels en stickers in de H&M Home.



De winkel gaat op Koningsdag officieel open.