Hennepkwekerij gevonden in woning natuurgenezeres Kockengen

Op last van burgemeester Marc Witteman is vanmorgen de woning van natuurgenezeres Sara G. aan de Industrieweg in Kockengen gesloten en verzegeld. Aanleiding van de sluiting is de vondst van een hennepkwekerij met 195 hennepplanten. Het pand gaat voor drie maanden op slot.

De politie ontdekte de hennepkwekerij op 3 februari. In het bijgebouw van de woning, waar Sara G. praktijk hield, werd het dode lichaam aangetroffen van een 49-jarige Zweedse vrouw die was behandeld door de natuurgenezeres Sara G., die daarvoor vorige week terechtstond. G. wordt ervan verdacht de vrouw te hebben behandeld met ibogaïne, een hallucinogeen, waaraan de vrouw overleden zou zijn. De advocaat van Sara G. ontkende in de rechtbank dat zijn cliënte de overleden vrouw ibogaïne heeft toegediend. Sara G., ook wel bekend als ‘de heks van Kockengen’, zit nu vast.

Burgemeester Witteman heeft tot sluiting besloten op basis van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten wanneer daar een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen.

Signaal

Het doel van de sluiting is om panden waar hennep is aangetroffen, te onttrekken aan het criminele circuit. ,,Hennepkwekerijen trekken vaak criminele personen aan, zijn brandgevaarlijk en leveren overlast op voor de woonomgeving. Als gemeente handhaven wij hier dan ook op”, zegt burgemeester Witteman in een toelichting op de sluiting van de woning aan de Industrieweg. Met de sluiting wil hij een duidelijk signaal afgeven dat het kweken van hennep niet wordt getolereerd en grote gevolgen heeft.