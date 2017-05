Plan voor film over Utrechtse grappenmakerHet leven van Hennie Oliemuller draaide welbeschouwd maar om één ding: grappen verzinnen. En ze vertellen op een podium. Aan een publiek dat hij liefst thuis welkom heette, in zijn eigen theater Schiller aan de Utrechtse Minrebroederstraat.

De in 2000 op 65-jarige leeftijd overleden Hennie Oliemuller grossierde in zure, platvloerse en vaak banale, ongegeneerd flauwe grappen. ‘Na de tumor komt de humor’ heette in 1999 zijn laatste programma – hij was ook bedreven in de zelfspot.

Oliemuller werd vaak weinig subtiel en soms zelfs ongepast gevonden, bijvoorbeeld als het over vrouwen ging. Hij trok zich er weinig van aan. Onzekerheid lag diep in zijn karakter verankerd, maar paradoxaal genoeg heeft Hennie Oliemuller aan de kwaliteit van zijn eigen grappen nooit getwijfeld.

,,Hennie ging zelden met zomervakantie,’’ vertelt de Utrechtse filmmaker Floris Meinardi (50). ,,Hij woonde boven Schiller, en daar presenteerde hij elk jaar op 1 augustus zijn nieuwe programma. Oliemuller had de zomertijd nodig om verse sketches te bedenken. ‘Iedereen ligt op het strand in zijn blootje, en ik zit hier alleen achter mijn bureautje’. Zulk soort dingen schreef hij dan op. Het was zijn leven. Hij wilde niks anders.’’

Volledig scherm Filmmaker Floris Meinardi is een crowdfundingsactie gestart voor het maken van een documentaire over de Utrechtse stadscabaretier Hennie Oliemuller. © Angeliek de Jonge

Floris Meinardi werkt aan een film over Oliemuller, Dat was lachen. De laatste 5.000 euro ervoor hoopt hij op te halen via crowdfunding. In het comité van aanbeveling zitten Jan van Zanen, Joris Linssen, Tineke Schouten en Jos Stelling. Zeventien jaar na zijn dood weet Utrecht nog altijd bar weinig over Oliemuller, vindt Meinardi. Voor het Utrechts cabaret heeft hij veel betekend, maar de waardering ervoor heeft hij nooit gekregen.

,,Hij wordt de nestor van het Utrechts cabaret genoemd omdat zoveel bekende namen bij hem zijn begonnen. Jan Fillekers, Herman Berkien, Tineke Schouten, ga maar door. Maar de vraag is, of Hennie zélf wel een echte cabaretier was. Eerder was hij talentschout. Hij zag of iemand cabaretpotentieel had, of niet. Zo iemand gaf hij dan een kans. Bij Hennie kon je nog op je bek gaan. Hij deed het zelf óók: keihard vallen en altijd weer opstaan. Oliemuller wist telkens de perfecte sidekick te regelen, alleen had hij zichzelf - om de verwachtingen te temperen - beter buutreedner kunnen noemen, zo’n streekgrappenmaker in een ton. Theater Schiller, dat wás zijn ton.’’

Want wie zichzelf in de jaren zestig en zeventig cabaretier durfde noemen, zegt Meinardi, werd aldus gerecenseerd. Critici van die tijd vonden bij Oliemuller geen politiek engagement of doorwrochte maatschappijkritiek. Bij hem draaide het om de flauwekul en een avondje lol trappen met een zaaltje. In Schiller kreeg Hennie zijn grappen gerust uit het publiek teruggekaatst, en dan waren ze vaak nog beter óók. De kranten zagen de charme ervan niet in. Vooral het Utrechts Nieuwsblad haalde Oliemuller genadeloos door de gehaktmolen. Tegen diezelfde krant zei hij: ,,Ik ben de dorpsfilosoof. Geen theatervakman. Op het podium ben ik mezelf, hang ik gewoon een beetje de burgerman uit. Dat biedt een lullige aanblik, maar juist dat lullige schijnt het goed te doen bij het publiek.’’

Floris Meinardi: ,,Oliemuller had een ingewikkeld karakter. Hij was een vat vol tegenstellingen. Niet te kennen, áltijd verschool hij zich achter grappen en grollen, of speelde hij een typetje en zette een raar, deftig stemmetje op. In 40 jaar tijd, heeft hij zelf eens gezegd, heeft hij zeker 4.000 grappen gemaakt. Hij moest en hij zou optreden, al was hij daarvoor altijd heel zenuwachtig. Hoe verder van huis, hoe erger dat was. Een karakter met enorm veel grijstinten, kortom. Dat vráágt om een gefilmd portret. Wie was hij nou écht?’’

Hennie Oliemuller groeide op aan de Homeruslaan en de Nachtegaalstraat, in een katholiek gezin met zes kinderen. Zijn vader was kleermaker. Met een trommeltje en een gitaar wilde Hennie zich al vroeg laten gelden. In 1961 haakte hij aan bij Joris Schiks, die net zijn eigen cabaretgroep Muzeval was begonnen. Samen kwamen ze daarmee aan de wieg van het Utrechts cabaret te staan. Meinardi: ,,Mensen bleven drie, vier jaar bij Hennie. Dan waren ze wég. Omdat ze dachten: allemaal leuk en aardig, maar ik kan het zelf béter. En dat was ook vaak zo. Dat hoorde bij de tragiek van Hennie, dat hij er telkens opnieuw alleen voor kwam te staan.’’

Oliemuller schreef zijn teksten boven Schiller en haalde zijn inspiratie uit de kroeg. Bij voorkeur het Jansdam, totdat dit café in 1992 door een gasexplosie werd verwoest. Hij voelde zich ook chroniqueur van Utrecht; in het Stadsblad vulde hij een stadsrubriek onder de titel Gejaagd door de pint.

Naast dat alles, had Oliemuller verschillende vrouwen in zijn leven en was hij de vader van drie kinderen: Hans, Eva en de aangenomen Els. Floris Meinardi: ,,Hij was voor zijn kinderen een vader zoals ook de vader van Pipi Langkous was: altijd ver weg, maar niets te dol als hij kwam aanzeilen. Van de trap wist hij een glijbaan te maken, en als de kinderen een schommel in huis wilden, dan hing Hennie desnoods het bankstel aan het plafond.’’

Een veel geciteerde grap van Oliemuller is, dat hij zich na zijn dood op het Janskerkhof wilde laten begraven; dan had hij tenminste elke week verse bloemen op zijn graf.

In plaats van die bloemenhulde, werd er een stalen voetgangersbrug over de Europalaan naar hem vernoemd. Die werd door Tineke Schouten geopend, nog in het jaar van zijn overlijden. In deze krant zei de comédienne later: ,,Hennie Oliemuller was bijzonder. Vol goeie ideeën, al maakte hij nooit iets af. Veel ebde weer weg in de kroeg. Hij is één van de mensen die mijn carrière richting hebben gegeven. Ik wilde mooie liedjes zingen en gitaarspelen, maar Oliemuller vond dat ik moest kiezen voor totaaltheater. Ik had nooit gedacht dat ik gek zou doen voor een zaal. Oliemuller duwde me die kant op. Herman Berkien, Yvonne Groeneveld, Femke Wolthuis, ze leunden allemaal op hem. Er is een voetgangersbrug op Kanaleneiland naar hem vernoemd, de arme jongen.''

Meinardi: ,,Tineke vertelde ook, dat ze Hennie nog een keer in de zaal heeft zien zitten toen ze speelde in Utrecht. Kort voor zijn dood. Ze had hem bijna bedankt, staande op het podium, tijdens de show. Heeft ze toen niet gedaan. Daar heeft ze nog steeds spijt van. Een tweede kans heeft ze niet meer gekregen.’’