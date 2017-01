Henri zit gedwongen thuis na 'opblazen' brommobiel met vuurwerk

De 54-jarige Henri Geurtsen uit Nieuwegein zit deze week thuis. Vandalen hebben in de nieuwjaarsnacht moedwillig zijn brommobiel met vuurwerk verwoest. Het is zijn enige vervoermiddel om op zijn werk te komen. Een nieuwe kopen, gaat niet zomaar. Het gezin leeft van een minimuminkomen.

Het gesprek met Henri Geurtsen thuis aan de keukentafel in de wijk Fokkesteeg gaat moeizaam. Geurtsen heeft er moeite mee om te praten over de pesterijen van buurtkinderen al vroeg op oudejaarsavond. ,,De hele avond was er al overlast van vuurwerk. Ze staken het vlak voor mijn deur af en wegsturen hielp niet'', zegt Geurtsen met tranen in zijn ogen.

De politie was al eens langs geweest, maar 's nachts om half drie in de nieuwjaarsnacht ging het mis. ,,Ik hoorde een hele harde knal. Bij mijn brommobiel zag ik een hoop rook. Ze hadden het vuurwerk onder mijn auto tot ontploffing laten komen. De hele motor is ontwricht. Ook de voorruit en het dashboard zijn kapot. Ik ben er echt kapot en emotioneel van.''

Quote Ze hadden het vuurwerk onder mijn auto tot ontploffing laten komen. De hele motor is ontwricht. Ik ben er echt kapot en emotioneel van.'' Henri Geurtsen

,,Ik weet niet wat ik moet doen. Werken lukt me nu niet. De 45 kilometerauto heb ik nodig om naar mijn werk in Lopik te gaan.'' Geurtsen werkt in de logistiek bij een glasbedrijf in Lopik en zijn werkdagen beginnen al in de late nacht. Openbaar vervoer rijdt dan nog niet.

Voor vuurwerkschade is het gezin niet verzekerd. Geurtsen hoopt dat de daders zich alsnog melden. De politie heeft verdachten in de nieuwjaarsnacht aangehouden, maar die zijn alweer vrij vanwege gebrek aan bewijs.