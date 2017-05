Herdenkingsdienst voor doodgestoken vluchteling

Update Rechtbank verder met moordzaak Everink, advocaat nog niet opgestapt

14:44 Advocaat Pieter Hoogendam heeft gedreigd de verdediging van Mark de J. neer te leggen in de rechtszaak over de moord op Koen Everink, als de zaak niet wordt aangehouden. De rechtbank heeft besloten de zaak niet uit te stellen. De zaak gaat inmiddels verder, de advocaat is toch niet opgestapt. Vandaag is de eerste dag van wat een vier dagen durende rechtszaak moet worden.