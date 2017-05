Herders die hondje doodbeten, zitten in het asiel voor onderzoek

De eigenaar van de Duitse- en Mechelse herders heeft het over een ‘triest ongeval’ waar hij liever niet meer over spreekt. Maar twee jaar eerder gebeurde hetzelfde ook al eens, schrijft de gemeente Vianen in haar stukken. Er waren vaker klachten over beide honden. De eigenaar bestrijdt dat meer dan één hond door zijn herders te grazen is genomen. Het ging in 2015 volgens hem om hun eigen geit die het slachtoffer werd.

Muilkorf

Gemeente Vianen heeft ondertussen maatregelen afgekondigd. Beide honden moeten buiten het privéterrein verplicht (kort) aangelijnd zijn en een muilkorf dragen, op straffe van een dwangsom.

De eigenaar dient voor een erfafscheiding te zorgen die voorkomt dat de honden het eigen terrein kunnen verlaten. Voorts moeten de herders getest worden door gedragsdeskundigen van de Universiteit Utrecht.

Vader

Genoemde eigenaar heeft een week geleden zelf stappen ondernomen. Dat hij net vader is geworden, speelt daarbij ook mee. ,,Al waren de herders heel goed voor ons. Helaas waren ze dat niet voor andere beesten en daar zitten we op deze plek buiten het dorp midden tussen.’’

Beide honden zijn naar een asiel in Arnhem gebracht. ,,Niet om ze maar weg te doen, ze worden daar onderzocht. We hebben half Nederland afgebeld om de juiste persoon te vinden. Maar hoe het vervolg zal zijn, dat weten we natuurlijk niet.’’

Heropvoeden

Hondendeskundige Martin Gaus denkt dat twee honden tegelijk heropvoeden lastig zal worden. ,,Als ze samen ergens achteraan gaan, is er sprake van meutedrift. Eén hond apart opvoeden maakt een grotere kans.’’

Energie

De baas moet volgens hem zorgen voor een alternatieve prikkel. ,,Op een andere manier samenwerken en de hond achter een balletje aan laten rennen. Dat klinkt makkelijk, en dat is het ook. Focus op het spel en zorg dat de hond z’n energie kwijtraakt. Dan is het snel duidelijk of het werkt.’’