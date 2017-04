Herenleed, zoals het legendarische programma heette, wordt al jaren niet meer uitgezonden. De netmanagers van de publieke omroep zouden een spontane hartverzakking krijgen bij de gedachte ook maar één minuut van die 'elitaire grachtengordelonzin' te moeten uitzenden. Niettemin is Armando op 87-jarige leeftijd nog altijd goed voor surrealistische taferelen. De kunstenaar maakte eerder bekend al zijn werk terug te trekken uit het museum dat aan hem is gewijd. Museum Oud-Amelisweerd (MOA) in Rijnauwen kreeg een Armando-collectie in bruikleen nadat een eerdere verzameling in vlammen opging, tegelijk met de Amersfoortse Elleboogkerk die het herbergde. Armando groeide tijdens de oorlogsjaren op in Amersfoort, maar na de brand wilde de stad haar zoon niet langer met een eigen museum eren. Gelukkig had de directeur van het oorspronkelijke Armando-museum verkering met de toenmalige directeur van het Centraal Museum in Utrecht. En die had toevallig de beschikking over een leegstaand pandje; de ridderhofstad Oud-Amelisweerd. Op basis van wat creatief rekenwerk begrootte men tot drie maal zoveel bezoekers en navenante revenuen.