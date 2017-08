Het avontuur is begonnen: supporters FC Utrecht op weg naar Rusland

Star Warsfan Christa: ‘Elke fan gaat hierheen, ongeacht de prijs’

18:26 Het zal geen enkele Star Warsfan zijn ontgaan; Star Wars Identities The Exhibition komt naar Cinemec in Utrecht. Christa Clabbers is in Londen al naar de exhibitie geweest, maar kan niet wachten om het nu ook in haar geboortestad te kunnen zien. ,,Als de tentoonstelling één op één over wordt gezet, wordt het fantastisch.”