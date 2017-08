Het beste kwartier van de zomer: diep onder de grond

Hoe komt een mens de zomer door? Ingmar Heytze zoekt het in kunst en kelders.

Ingmar Heytze schrijft wekelijks over het leven in de monumentale oude binnenstad, oftewel het 3512-postcode gebied. Eerlijk gezegd houd ik wel van dit onbestendige weer. Je kunt mij niets ergers aandoen dan twee maanden achter elkaar onbewolkt weer met tropische temperaturen. Ik ga daar altijd enorm van drinken. Binnen drie dagen vraag ik offertes aan voor airconditioning. Na een week begin ik een meteorologische studie om erachter te komen hoe groot de kans is dat de hitte nog langer aanhoudt.



Dat hoeft allemaal niet, deze zomer. Dankbaar kijk ik naar het grijze wolkendek, terwijl ik speel met de gedachte om warme chocolademelk te gaan maken. Of grog. Mijn vriendin heeft zojuist thermisch ondergoed besteld.

Het verslag van de vakantie kan kort zijn. We zaten een maand op ons vaste adres, een geheime boerderij onder de rook van Utrecht. We reden veel rond met slapende kinderen op de achterbank. Ik bewonderde Eberhard van der Laan in Zomergasten terwijl ik met bijna 40 graden koorts van de zomergriep op de bank lag. De stapel boeken die ik meenam, bleef onaangeroerd.



Er vloog een merel tegen het raam, die nu heel mooi ligt te vergaan tussen de bloemen. De jongste dochter leerde lopen. De oudste zag vermoedelijk de eerste EK-finale op de televisie die haar bij zal blijven. De nieuwe cd van Randy Newman staat al dagen op repeat.

Voor het grootste avontuur van de zomer moet ik terug naar 1 juli, toen ik met vriend Peter een paar exposities in de stad afliep. We belandden in Kunstliefde, waar de jonge kunstenaar Jonathan Straatman een soort tunnel van resthout had gebouwd. De tunnel voerde de grond in, veel dieper dan mogelijk leek. ,,Er is een opslagkelder onder Kunstliefde'', zei Peter, ,,vandaar.''

,,Je kunt er echt in'', verzekerde de man achter de balie ons. En zo hesen Peter en ik ons door de iets te smalle tunnel naar beneden. Daar aangekomen stonden we opeens in een koele kelder, waar een bar met één tafeltje was opgetrokken. We gingen aan het tafeltje zitten, dronken niets en zeiden niet veel. Een ventilator ruiste. Af en toe voelden we hoe er in de verte bus een langsreed.