Het bewogen jaar van burgemeester Kolff

Sinds 22 december is er een nieuw college. De vijf wethouders van het vorige college namen op 27 oktober ontslag omdat vier van hen niet verder wilden met de vijfde.



Hoe heeft u de val van het college beleefd?

„Je probeert de plooien glad te strijken, maar ik ben geen tovenaar. Er zijn grenzen aan wat je kunt doen. Het is ook een illusie te denken dat het overal goed gaat, wanneer een groep mensen bij elkaar wordt gezet. In het college moeten mensen vrijuit en in vertrouwen met elkaar kunnen praten. Over politiek gevoelige kwesties of iets waar je privé mee worstelt. Je moet op elkaar kunnen bouwen. Als het vertrouwen ontbreekt, dan ontstaat er toch een onmogelijke situatie.”



Met als uiterste consequentie de val van het college. Kolff: „Als het college er onderling niet meer uitkomt, wordt het een zaak van de gemeenteraad. En dan krijg je een spanningsveld, omdat het in de openbaarheid komt en mensen niet alles kunnen of willen zeggen”, verwijzend naar de wethouders die slechts summier ingingen op de reden van hun ontslag.