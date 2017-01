Het bonnetje van de Grand Départ 2015

Politici zijn kort van memorie. Utrecht schokt inmiddels bijna zes ton extra en het bedrijfsleven is lekker bezig om de Vuelta naar de stad te halen. Want ja, het is mooi verdienen voor de Utrechtse middenstanders en eventuele kostenoverschrijdingen worden toch op het bordje van de belastingbetaler gegooid. Zo is het gegaan met de extra bouwkosten voor TivoliVredenburg en zo zal het ook gaan met alle kosten voor de geluidslekken aldaar. Reddingsacties voor FC Utrecht? Kassa mensen, wat er ook vooraf in dikke contracten was vastgelegd. In dat verband ben ik benieuwd hoe het staat met de zogenaamde 'besparing' die Utrecht zou realiseren met de belachelijk dure aankoop van het Stadskantoor en welke bonnetjes de bieb op De Neude nog gaan opleveren. En de gemeenteraad? Die spreekt achteraf alleen nog van 'leren' in plaats van zich aan haar eigen afspraken te houden.