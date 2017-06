Het gaat goed met het Utrechts heideschaap

De Franse rammen gaan nu in de verkoop, want na twee jaar fokken bestaat er kans op inteelt. Hoe de volgende fokronde gaat, blijft nog even spannend, want de herder heeft momenteel geen stal voor haar dieren. ,,De voormalige kippenschuur die ik drie jaar huurde in Leusden, wordt verkocht. De schapen zijn nu dus dakloos.’’



Afhankelijk van de grootte van de nieuwe plek, kan ze haar schapen laten dekken. ,,In februari gebruik ik de schuur voor het aflammeren. Is die krap, dan zet ik de rammen en ooien wat korter bij elkaar zodat er minder lammetjes geboren worden.’’ Struik zoekt uiteraard wel een plekje op de Utrechtse Heuvelrug. ,,Daar hoort mijn Utrechtse heideschaap. De missie is geslaagd. Ze passen hier, ze zijn goed zo.’’