Het geheim van de winkel van Clemens en August

Als kind van de jaren tachtig kom ik graag op plekken, waar vroeger dichtbij is. Ik heb een zwak voor bloemkoolwijken waar de schuurtjes aan de voorkant van het huis zijn vastgemetseld, overdekte winkelcentra met balkons met koperen relingen en Ben Bits-kauwgom met salmiaksmaak. Ik vind er rust, omdat het me terugvoert naar een onbezorgde tijd.

Quote V&D wist je: Vroom en Dreesman. C&A moest ik googlen. Zo'n winkel is het, opvallend onopvallend. Maar alles verandert altijd. Iedere generatie kent zo zijn eigen opkomst en neergang. De afgelopen jaren waren in winkelopzicht een afscheid van mijn jeugd: V&D, Halfords, Miss Etam, Schoenenreus, Free Record Shop en de Expo, waar ze van die leuke mokken en truien van Snoopy verkochten. Plekken, waarvan je dacht dat ze altijd zouden blijven bestaan, verdwenen in het niets.

Het is niet dat ik treur om de winkels zelf. Ik kan me geen saaiere winkel dan de Halfords herinneren, waar ik hooguit ooit een stinkend regenpak kocht. Nee, je treurt omdat het lot van deze winkels je doet beseffen dat echt alles vergankelijk is. Mijn (klein)kinderen zullen zich dat op hun beurt realiseren als de H&M, de Zara en de Primark verdwijnen en ik er ook al niet meer ben.

Onopvallend

Maar er zijn uitzonderingen. Sommige winkels nemen als een kameleon de kleur aan van hun omgeving èn gooien als een slang hun oude huid af, om elders in een andere gedaante door te gaan. Zo'n winkel is C&A. Opvallend in haar onopvallendheid. V&D wist je: Vroom en Dreesman. C&A moest ik googelen: Clemens en August. Misschien is dat het geheim van overleven; bekend èn anoniem zijn zodat je nooit vastzit aan één identiteit.

23 april sluit de C&A op het Vredenburg haar deuren en ik besloot er uit nostalgische overwegingen nog één keert naar toe te gaan. Het is namelijk een filiaal waar de jaren tachtig nog zo heerlijk springlevend zijn. Het was de dinsdag na Pasen en uit de plafondspeakers zongen de Bangles over een Manic Monday: I wish it was Sunday 'Cause that's my fun day My I don't have to run day. Even later begon UB40 over een rat in de keuken Wo, wo, yeah.

Op de winkelvloer zag er alles uit zoals vroeger. De kinderafdeling was al gesloten. Jammer, ik had mijn kleuter nog graag een keer op een Palomino-paard gezet en er een Instagramfoto van gemaakt met een jaren zeventig filter eroverheen.

Alleen de begane grond was nog open. Canda, Yessica, Clockhouse, Palomino, Angelo Litroco; elke geslacht, en elke generatie heeft zijn eigen merk bij C&A. Aan de rekken hingen zonder enige context onbewogen tientallen beige damesjassen Het kaartje erboven met daarop 'damesjas' voelde haast al overbodig.

De context, daar moest je zelf voor zorgen in kledingwinkels uit dit tijdperk. Geen stylistes die de boel voor je mixen en matchen aan de winkelwand. Ik veroorzaakte context en trok zo'n ogenschijnlijk kleurloze jas aan en werd verrast. Dat stond nog best leuk ook, zo'n jas waar opa en oma Dubbelman altijd in liepen.

Houthakkersblousen

Bij Clockhouse hing de kleren uit mijn puber -en studententijd. Rode houthakkersblousen, lieve hemdjes met bloemetjes en t-shirts met boothalzen. Er hing ook nog een tuinbroek en ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik zag mezelf in de spiegel als een zestienjarige, die eindelijk wel eens tevreden was met wat ze zag. Maar de stemmen van mijn kinderen in mijn hoofd riepen me terug in de realiteit: ,,dat kan echt niet mam, je loopt voor schut!''

Een lieve winkelmedewerkster duwde me een kortingbon voor kinderkleding in de hand. ,,Vanwege de overlast,'' zei ze erbij.

Door de vernieuwde koopkathedraal Hoog Catharijne liep ik naar de C&A op de Stationsdwarrstraat. Binnen was alles mooi verlicht, de kleding was er in gestylde tafereeltje gepresenteerd en de etalage leek op die van de H&M. Alleen in de etiketten van de nieuwe broeken van mijn kleuter staat nog altijd het Palomino-paardje. Wo wo yeah, oh yeah yeah.