Het ijs voor de witte wijn valt hier gratis uit de lucht

Omdat onze kinderen altijd na 25 minuten rijden al vragen of 'we er al zijn', leek het ons een goed idee om voor de meivakantie een bestemming te kiezen op precies dié afstand. Het is wel zo prettig als je zelf ook eens uitrust en minder gezeur = meer rust. Een gouden greep, zo bleek. Wan nu klonk er vanaf de achterbank een verbaasd 'huh, zijn we er al?' Ik op mijn beurt sprong een muizenholletje in de lucht toen we onderweg een bord passeerden met daarop 'Nationaal Park'. Dat draagt toch enorm bij aan het vakantiegevoel.

Marieke Dubbelman schrijft op deze plek elke week over zaken in Utrecht of de regio die haar zijn opgevallen.

Volledig scherm Columniste Marieke Dubbelman. © Marco de Swart Na ruim een halve week kamperen kan ik u melden dat het Parc National Colline de Dos vlakbij Trois Montagnes een prachtig wintersportgebied in onze eigen regio is. 's Avonds doen we in de voortent wedstrijden wie de mooiste rookwolkjes blaast en het ijs voor mijn witte wijn valt hier gewoon gratis uit de lucht. Ideaal want met die kleine witte ijsballetjes en een fles limonadesiroop maak je in een handomdraai je eigen slushpuppy's. Verder zag ik al twee keer een konijn, liep er een muis door de voortent en at ik al twee keer een kaassoufflé. Geweldig, dat ik er toch al drie van de Big Five hier mocht afstrepen!?

Nutella

Het winterse weer hier maakt van de gewoonste dingen iets heel bijzonders. Zo is de dagelijkse gang naar het badhok een hemelse ervaring, omdat het er zo lekker warm is. Afwassen doen we met plezier, omdat je handen er zo lekker warm van worden. Het is alleen een beetje jammer dat ik elke dag de pot Nutella een kwartier onder de warme kraan moet houden om te voorkomen dat ons plastic campingbestek afbreekt. Maar de watertemperatuur van het openluchtzwembad is wèl drie keer zo hoog als de luchttemperatuur en dat is dan weer een enorme meevaller.

Toch speelden we dinsdag op safe en kozen voor een groepsexcursie naar piscine le Juarient, waar ik ooit als 12-jarige in een wedstrijdzwempak aantrad. Tot mijn verbijstering moest ik constateren dat daar sindsdien nauwelijks iets was veranderd. Zelfs de kledinghangers waren er nog steeds blauw of geel. Het was er extreem druk, hetgeen bizar was want het rook er niet alleen bij de toiletten naar plas, de ooit hagelwitte tegels waren op veel plekken bruin uitgeslagen en tussen sommige voegen groeide een glanzende donkergroene substantie. Toen ik bij het peuterbadje naar het openliggende systeemplafond met bruine vochtvlekken keek en nog eens aan de 36 euro dacht die ik bij de kassa had afgerekend voor 1 volwassene en vijf kinderen, voelde ik me enorm besodemieterd.

Kringloopwinkels

Behalve deze overdekte ammoniakale toeristenfuik, hebben we van de omgeving deze week nog niet zo veel gezien, omdat al onze energie dus opgaat aan niet bevriezen. Gelukkig was ik de afgelopen weken alle kringloopwinkels uit de buurt afgefietst op zoek naar wollen dekens. Zelfs via de post kwam er een muffe marktplaatsdoos van een meneer, die de opbrengst doneerde aan de zending. Toen hij maar 21 euro inclusief verzendkosten vroeg voor een stapel prachtige dekens met een hoog nostalgie-gehalte, maakte ik uit puur schuldgevoel 35 euro over. Waarop hij me een bijna huilende e-mail stuurde dat hij 'niet had gedacht dat er nog 'zulke mensen' bestonden.