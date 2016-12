Het jaar waarin Simone (44) 'haar' Jan van Zanen leerde kennen

Was er een moment dat u hard heeft gejuicht?

,,Wat dacht je van Tom Dumoulin, die na de tijdrit in Apeldoorn de roze trui om zijn schouders gehangen kreeg? Kippenvel! Voor de Giro Gelderland was dat natuurlijk het mooiste cadeautje dat we ons konden wensen. En zo waren er nog méér juichmomenten. Eigenlijk was het sportjaar 2016 één groot hoogtepunt. Dafne Schippers, die op het EK atletiek goud haalde op de 100 meter. Waren we bij. Sanne Wevers die tijdens de Olympische Spelen goud haalde op de evenwichtsbalk. Waren we ook bij. Naar Rio wilde ik per se, alleen al om te ervaren hoe sport de wereld kan binden. We hebben er Dafne zien sprinten naar zilver. Ook een fantastische prestatie.''



Was er ook een dieptepunt?

,,Helaas wel. Een zoontje van mijn nichtje is overleden. Twee jaar oud, gevallen. Een verschrikkelijk drama. Daar gaat de hele familie dan omheen staan. Samen rouwen, samen herdenken. Dat is zó belangrijk. Ik heb een grote familie. Mijn oma is 99 jaar oud. We hopen volgend jaar haar honderdste verjaardag te mogen vieren.''



Was het een goed jaar voor de liefde?

,,Héél goed, ja. Jan is zo leuk. Hij is eerlijk, recht door zee, behulpzaam, zorgzaam... En Jan is héél erg druk. Op de momenten dat we samen zijn, trekken we er graag op uit. We houden bijvoorbeeld van strandwandelingen. Of we gaan ergens lekker eten. Ik wil Utrecht beter leren kennen, maar ik weet nu al vrij aardig waar de leukste restaurantjes zitten. Het valt trouwens niet mee een beetje onopgemerkt samen te zijn. Iedereen kent Jan, en het lijkt alsof Jan iedereen kent. Overal is het weer handjes schudden en een praatje maken. Een relatie aangaan met een publieke figuur, dat is wel even wennen.''