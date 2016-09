Het kan wél: een basisschool vol meesters

De Pijler heeft naast Groenvliet nog een vestiging: het Baken, in de wijk Zenderpark. Per schooljaar bekijkt het schoolteam wat elke groep leerlingen nodig heeft.



Dit jaar leidde het er toe dat de vijf mannen (Ashwin Hartman, Ed Janssen, Dirk van Oostenbruggen, Hans Tuls en conciërge Fred van den Dungen) samen op één locatie werden ingedeeld.



Even wennen

Met al die mannen heb je toch andere gesprekken. Dat was in het begin even wennen. Voor henzelf, maar ook directeur Zweep en de juffen Ida Kleinloog, Annemieke Bovenhof en Helene Wielinga.

Mannen zijn over het algemeen directer en maken meer grappen.



,,Er wordt tijdens de koffiepauzes nu over voetbal gepraat'', zegt juf Wielinga. Een verademing voor adjunct-directeur Hartman: hij was de afgelopen zeven jaar onderwijzer in Houten. Hier werkte de 29-jarige samen met bijna allemaal vrouwen.



,,Er werd heel veel gesproken over de kleinkinderen.'' Ander verschil: wanneer al het onderwijzend personeel van de school bij elkaar zit, is het ook wat rustiger. Minder gebabbel.