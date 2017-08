Het komt allemaal wel goed, jochie

ColumnOoit, langer geleden dan ik durf toe te geven, in een stad hier ver vandaan (eigenlijk was het gewoon Amsterdam, maar vooruit) interviewde ik op het terras van hotel Américain de zanger van een nieuwe Britse band.

De groep had een bescheiden hit met een tamelijk zwaarmoedig liedje waarin de zanger in kwestie zichzelf als griezel en zonderling bestempelde. Die laatste kwalificatie leek aardig te kloppen. Thom, zoals de zanger heette, was een verlegen, schriel en akelig bleek kereltje. Beslist geen stoere rocker. Eerder het soort jongen dat op een naar zweetsokken en verschaald zaad riekende zolderkamer poëzie schrijft die in een vlaag van wanhoop wordt verscheurd voor iemand anders het kan lezen.

De collega's van de Britse muziekpers waren het erover eens dat het succes van Thoms droeftoeterige bandje eenmalig zou blijken. Als iemand mij toen had voorspeld dat het Dom-carillon ooit dat liedje over die griezelige zonderling zou spelen, had ik hem geantwoord dat hij zélf niet helemaal goed bij zijn hoofd was. Een creep. Een weirdo.

Een kwart eeuw later (shit, heb ik het toch verklapt!) kwam die fictieve voorspelling alsnog uit. Vanaf de hoogste trans van de Domtoren klonk het eerste hitje van de vermeende eendagsvlieg Radiohead. En daar bleef het niet bij. Want stadsbeiaardier Malgosia Fiebig klingelde ruim een uur lang uitsluitend Radiohead-composities, een trans lager begeleid door een ontstemd elektronisch klavier en een subtiele slagwerker.

Tijdens Exit Music viel een bezorgwagen van Albert Heijn spontaan in door zijn achteruitrij-signaal in exact de juiste toonsoort mee te laten piepen. Een Italiaans peutertje danste met een nijntjepop op het plein, waar een aanzwellende groep luisteraars met het hoofd in de nek omhoog stond te kijken. Daar was helemaal niets te zien, want alle musici zaten verstopt in het hart van de Domtoren. Maar dat maakte het niet minder magisch.