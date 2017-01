Het licht gaat nu echt uit in bioscoop Catharijne

Na bijna 44 jaar sluit bioscoop Wolf Catharijne, dat verdeeld over vier zalen 776 stoelen telt. Het wordt een rustig afscheid, vertelt Martijn Visscher van eigenaar Kinepolis. ,,Er komt geen speciale uitgeleidefilm. Er is geen lange geschiedenis, zoals dat wel bij Camera aan de Oudegracht was. 44 jaar is een normaal leven voor een bioscoop.''



Bij de opening in 1973, gelijktijdig met het winkelcentrum, was het cinemacomplex uiterst modern. Het scherm van 11 bij 5 meter in de grote zaal was lange tijd de grootste van de stad en omstreken. Ook de 70 mm projector gold was bijzonder; 35 mm was toen gangbaar. Beeld- en geluidkwaliteit waren daardoor uitzonderlijk goed. Er werden hoofdzakelijk grote publiekstrekkers getoond, zoals James Bond en Harry Potter. De mogelijkheden van het complex zijn beperkt, zegt Visscher van Kinepolis. ,,Met name de kleine zalen zijn gedateerd. Daarom is het verstandig dat de bioscoop sluit.''