Alsof er een bom is gevallen midden op de school. Het volledig gesloopte middengedeelte van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven steekt schril af tegen de twee in bedrijf zijnde onderwijsvleugels die erop aansluiten.

De verbouwing van de school is sinds vorige maand in volle gang. Het hele middengebied van de school, wat de oude hal was en twee kantines, is volledig tegen de vlakte. ,,Ze zijn nu bezig met de grondwerkzaamheden. Binnenkort gaan ze het geraamte opzetten. Voor de zomer moet de ruwbouw van de nieuwe hal klaar zijn”, vertelt rector Dick Frantzen.

Maar er is al meer gebeurd. ,,We hebben een gebouw achter op het terrein. Daar kun je nu binnendoor via een lange gang komen. Voorheen werd dit gebouw gebruikt voor opvang van de jongere klassen. Nu zijn er twee kunstlokalen gerealiseerd. Het leeghalen van de vleugels is de volgende fase. Eind deze week beginnen ze in onze bèta-vleugel. Alle plafonds gaan eruit.”

Gaskachel

Om de leerlingen niet tot last te zijn, gebeurt het meeste werk in de zomervakantie. ,,Alle lokalen worden opgeknapt. Voor een groot deel komen er nieuwe vloeren. Overal komt dubbel glas en nieuwe kozijnen. De gaskachel wordt vervangen door verwarming via een warmtepomp. Ook komt er luchtverversing in de lokalen. Nu waait frisse lucht door de ramen naar binnen.” Maar ook krijgt de school een nieuw ‘smoel. ,,In onze gangen zijn oude grijze tegels. Die krijgen een warmere uitstraling.” Kers op de taart is het glazen dak, dat in het middengebied van de school komt. ,,In juli wordt deze erop getakeld met een grote kraan.”

Het Nieuwe Lyceum pakt de verbouwing aan om een slag te slaan met het onderwijssysteem. In het programma van eisen mochten de docenten hun ideale school beschrijven. Hun grootste wens wordt uitgevoerd. ,,Docenten willen groepjes leerlingen buiten het lokaal laten werken. Zelfstandig of aan een samenwerkopdracht. In de vijf teamvleugels, waarin het gebouw wordt ingedeeld, komen daarom naast de lokalen open ruimtes, waar de docenten goed zicht op hebben. Daarnaast komen er open ruimtes die meer als studieplein worden ingericht.”

