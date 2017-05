Het oude shirt van Spinvis

Lauw

Vorige weet verscheen de nieuwe Spinvis-cd Trein Vuur Dageraad. Het valt me op dat de reacties enigszins lauw zijn. Iedereen die er iets over schrijft, is welwillend. Vermoedelijk omdat recensenten die niks hebben met die stem, die teksten en die muziek, de moeite niet meer nemen om er een azijnrecensie over te schrijven. Het zijn allemaal fans. Ze lijken alleen wat vermoeid geraakt.



Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is: hun liefde voor de betovering van Spinvis is ongeveer zo oud als mijn T-shirt. Hoe mooier iets is, hoe meer je ervan wilt. Vervolgens ga je klagen dat het meer van hetzelfde is. Je zet het bij de rest in de kast en vergeet om er nieuwe ervaringen mee op te doen.



Ik ben dat niet van plan, want ook dit nieuwe album is een meesterwerk. Het kan me nooit meer zo verrassen als de eerste keer, alleen al omdat je bij Spinvis nu eenmaal verwacht dat hij je verrast. Ik vind het ook eeuwig zonde dat hij zijn oude liveband deels heeft ontbonden, omdat ze samen zo verschrikkelijk goed waren. Maar het blijft Nederlandse popmuziek en poëzie op eenzame hoogte, een muzikaal universum waarin ik altijd weer terugkom, en dat me past als een oud shirt.