Het Rond in najaar 2017 compleet vernieuwd

Met het opknappen van de parkeergarages en de luifels van winkels is al een start gemaakt met de grootschalige verbouwing.



"De winkelbeleving moet beter'', vindt Erwin Wessels van Altera Vastgoed, sinds 2013 eigenaar van winkelcentrum Het Rond. "Het moet moderner en gezelliger. Ook moet er meer eenheid komen tussen het oude en nieuwe gedeelte. We moeten Houtenaren weer aan het centrum binden en er voor zorgen dat ze niet alleen voor de dagelijkse boodschappen langskomen.''



Parkeergarages

De grootschalige verbouwing is inmiddels al van start gegaan. Het eerste aandachtspunt waren de parkeergarages aan de Spoorhaag en de Stellingmolen en die zijn inmiddels aangepakt. Het resultaat is een modernere entree, hoge plafonds en het gebruik van ledverlichting. "Mensen moeten echt een welkomgevoel ervaren wanneer ze de parkeergarage binnen rijden.''



Op dit moment wordt er gewerkt aan het opknappen en transparanter maken van de luifels van winkels aan De Raat in het oude gedeelte. Volgende punt op de agenda is de passage in het nieuwe gedeelte. Er komt een ledscherm naast de Ici Paris en een futuristische rolband - een zogenoemde tapis roulant, zoals je die ook op Schiphol ziet - moet bezoekers vanuit de parkeergarage naar het winkelcentrum erboven brengen.



Daarna is de Vershof aan de beurt, wat groter en moderner moet worden. Voor de zomer van volgend jaar moet het klaar zijn. "De Vershof wordt een herkenbaar punt. Het moet er voor zorgen dat alles uiteindelijk meer één geheel wordt.''



Aantrekkelijker

Ook de entree van de Jumbo wordt aangepakt. Er komt een tweede lift bij en de ingang wordt aantrekkelijker gemaakt.



Sluitstuk is het grote plein, wat volgens ERwin Wessels nu veel te massief is. "Het moet veel opener en luchtiger. Er komt meer groen en meer horeca.''



In de tweede helft van 2017 moet alles klaar zijn. Concrete plannen voor nieuwe winkels zijn er op dit moment nog niet, maar die komen met een modernere en eigentijdse uitstraling van het winkelcentrum vast vanzelf, denkt Erwin Wessels.