Want ja, we moeten ons na de kerstvakantie al voorzichtig op het voortgezet onderwijs oriënteren, daar ze in september aan haar laatste jaar op de basisschool begint. Omdat we ervan uitgaan dat zij, net als haar zus, op alle Utrechtse scholen wordt uitgeloot, is het niet ondenkbaar dat ze binnen anderhalf jaar iedere dag in haar eentje naar Bilthoven of Zeist moet fietsen. In het donker. Terwijl daar verkrachters in het bos zitten. En moordenaars. Om over het verkeer nog te zwijgen. Met dat vooruitzicht was zo'n tripje naar de stad, nou ja, eh... kinderspel.



Acht jaar geleden beschreef mijn New Yorkse collega Leonore Skenazy in een column hoe ze haar 9-jarige dochter alleen met de metro liet reizen. Dat kwam haar op een golf van verontwaardiging te staan. Tenslotte zijn Amerikanen geobsedeerd met veiligheid. Ze slapen met een doorgeladen machinegeweer onder hun kussen en hebben allemaal een volledig bevoorrade atoomschuilkelder in de tuin. In die context staat een zelfstandig ov'end kind gelijk aan criminele verwaarlozing. Maar mede naar aanleiding van Skenazys column ontstond er een tegenbeweging die vindt dat wij ons grut te beschermd opvoeden. Het vrije-uitloopkind was geboren.



Voorstander

Nou ben ik een groot voorstander van vrije-uitloopkinderen. Maar in gedachten zag ik ze al lopen: langs de dealers op het Lucasbolwerk, de junkies op de Voorstraat, de bedelende daklozen, de pizza's bezorgende zelfmoordkoeriers, de scooterklootzakjes, verkeershufters en de achter iedere lantaarnpaal loerende pedo's.



Lang verhaal kort: ze gingen toch, onze vrije-uitloopkinderen. Na een uurtje stuurde ze een selfie uit het HEMA-restaurant, waar ze een kaasbroodje en een bekertje melk nuttigden. Als ik eerder had geweten dat dochter met tien al bejaard is, had ik mij vast niet zo te sappel gemaakt.