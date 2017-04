Het weekend van... Aafke Romeijn

Vrijdag, 16.30 uur - Biertjes

Mijn kantoor bevindt zich in De Stadstuin in Kanaleneiland, waar ze in de zomer een heel fijn terras hebben. Er is een paar kuub zand gestort, waardoor het lijkt alsof je rechtstreeks vanuit je werkplek op het strand belandt. Het is ook handig dat De Stadstuin zich tegenover mijn huis bevindt, dus we er ook makkelijk met onze dochter aan het eind van de dag een biertje kunnen drinken en spelen. Vaak wordt er op vrijdag van alle georganiseerd: van borrels tot brainstormsessies en workshops, maar ook pitches voor ZZP'ers om ideeën te delen. Het is een goede plek waar werk en plezier gecombineerd wordt.

De Stadstuin, Europalaan 2



Zaterdag, 10.00 uur - Naar de kinderboerderij

Voordat ik moeder werd, kwam ik al heel graag op de kinderboerderij in de buurt van ons huis. Het is bijna mijn achtertuin te noemen, en de geiten lijken me al bijna te herkennen als ik aan kom lopen. Ik vind de geiten het allerleukste. Omdat we iedere dag langskomen, leer je ze ook kennen: je weet welke er zwanger zijn, welke het meest aanhankelijk zijn.

Kinderboerderij EilandSteede, Vreugdenhillaan 31