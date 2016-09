Het weekend van... Ayla Schneiders

Vrijdag 17.30 uur

D66-middagborrel



"Sinds een tijdje hebben we een nieuwe plaats voor de maandelijkse D66-vrijdagmiddagborrel: café Kalff aan de Oudegracht. Dat het een gaybar is, is niet toevallig. We willen met D66 op de plekken zijn waar gesprekken worden gevoerd over bepaalde onderwerpen. Zo proberen we niet alleen in het centrum van Utrecht actief te zijn, maar ook in Overvecht en Leidsche Rijn. En borrelen we niet op ons kantoor, maar bij Kalff. Het loopt uitstekend want het is altijd knetterdruk! Komt misschien ook door hun lekkere gin-tonics; die zijn echt steengoed.''



Café Kalff is van dinsdag tot en met zondag open en huist aan de Oudegracht 47.