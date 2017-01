Het weekend van... Dwight van de Vijver

Vrijdag 10.00 uur - Losgaan bij Ballorig of Monkey Town

"Je kunt me geen groter plezier doen dan me samen met mijn kinderen bij Balorig in Houten of Monkey Town in IJsselstein te zetten. Dat zijn van die indoor speelparadijzen. De meeste ouders zitten rustig te wachten aan een tafeltje, maar ik ga alleen aan zo'n tafeltje zitten om even bij te komen. Voor de rest ben ik het grootste kind daar. Op de muren van het luchtkasteel springen, gooien met ballen uit de ballenbak, kijken wie het hardst tegen een springkussen aan kan rennen. Het ruikt er inderdaad naar gymzaal en zweetvoeten, maar ach, je kunt douchen daarna. Ik vind het één groot feest.''



Ballorig, Tuibrug 3 in Houten. Monkey Town, Boerhaaveweg 13 in IJsselstein.



Vrijdag 13.00 uur - Lunchen bij Suzi

"Vlak bij het politiebureau aan het Paardenveld zit een heel goede sushitent: Suzi. Ik heb het pas laatst ontdekt, maar nu kom ik er graag elke week. Ik ga er vaak in mijn eentje naar toe om even uit de hectiek van het bureau te zijn. Het personeel weet ondertussen mijn vaste bestelling: een half maandmenu en een spa rood. Bovendien is dit wat gezonder dan een broodje Mario of een bucket hotwings bij de KFC, waar ik óók heel erg van hou. Nu in het nieuwe jaar probeer ik een beetje op de lijn te letten.''



Suzi, Willemstraat 9. Een half maandmenu kost 12 euro.



Zaterdag 10.00 uur - Krachttraining op de atletiekbaan

"Mijn weekend is niet compleet zonder een training bij de atletiekclub. Doordeweeks ga ik naar de sportschool, maar in het weekend móet ik even de baan op. Dan doen we veel buikspieroefeningen, veel squatten, deadliften en tot slot een half uur een crossfit-circuit. Nou, dan ben je drijfnat van het zweet als je de baan afloopt. Mentaal en lichamelijk voel ik dan dat ik er weer een week tegenaan kan. En als ik niet moe genoeg ben, doe ik er de volgende week nog een schepje bovenop. Ik wil het uiterste uit mezelf halen.''



Dwight traint bij de atletiekbaan Maarschalkerweerd, naast stadion Galgenwaard.



Zaterdag 13.00 uur - Motorrijden met Mitchel

"In een ideaal weekend spreek ik af met mijn neefje en beste vriend Mitchel. Het gebeurt alleen niet zo vaak, want hij woont op Curaçao. Toen hij 4 jaar oud was, heeft hij een tijdje bij ons gewoond. Zo zijn we vrienden geworden. Ik was zijn getuige op zijn bruiloft op Curaçao en als we elkaar weer zien, is het meteen als vanouds. Als hij in Nederland is, gaan we wel eens een stukje rijden op de motor. Niet urenlang toeren hoor, daar vind ik niets aan. Maar lekker even naar Utrecht rijden, motor op het Neude zetten en een drankje doen, dat vind ik wel gezellig.''



Zondag 17.00 uur - Surinaams eten bij mama thuis

"Als we zondag eind van de middag naar mijn ouders gaan, is het er altijd gezellig druk. Mijn zussen en hun partners zijn er, ik met Ann en de kinderen. En ondertussen zit iemand piano te spelen, staat de tv aan en rennen de kinderen door het huis. Mijn moeder kookt Surinaams: pom of roti. Alles wat zij maakt, is lekker. In een ideaal weekend blijven de kinderen daar logeren en hebben Ann en ik even een avondje voor onszelf. Dat is ook weleens lekker.''



Bij Surinaams Eethuis Aarti op de Kanaalstraat hebben ze ook goede roti. Het eethuis is dagelijks open, behalve op woensdag.