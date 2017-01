Het weekend van... Esmé Vahrmeijer

Zaterdag 11.00 uur - In de moestuin

"Het hele jaar door ben ik te vinden in de moestuin die mijn vriend en ik hebben bij ATV Utrecht-Zuid. We bezitten een stuk grond van 250 m2, met een huisje en een kas. Daarnaast is er een groenstrook waar we in de zomer kunnen barbecueën. Nu het winter is, is het belangrijk om de grond voor te bewerken voor de rest van het jaar. Alles moet omgespit worden, zodat de grond in het voorjaar niet te hard is. We verbouwen alle soorten groenten en fruit die je kunt bedenken. Natuurlijk gaat er wel eens iets fout, maar het is een kwestie van vallen en opstaan om uit te vinden hoe je de mooiste producten krijgt.''



ATV Utrecht-Zuid, Oude Liesboschweg 15, Utrecht.



Zaterdag 14.30 uur - Planten wegbrengen

"Toen ik twee jaar geleden veel planten aan de weg vond die op het punt stonden om in de prullenbak te verdwijnen besloot ik Het Groene Weeshuis op te richten. Doodzonde om planten weg te gooien, dus knapte ik ze op. Eerst hield ik ze zelf, maar toen m'n huis vol kwam te staan, besloot ik ze weg te geven. Inmiddels zijn we twee jaar verder en heb ik honderden planten ondergebracht. Als iemand de plant niet op kan komen halen, breng ik hem langs. Ik vind het mooi om zo contact te hebben met nieuwe mensen en ze iets moois te kunnen geven.''



Het Groene Weeshuis heeft 1.713 volgers op Facebook.



Zaterdag 21.00 uur - Series kijken

"Mijn vriend werkt in de horeca als kok, dus als onze dochter naar bed is, heb ik de zaterdagavond voor mezelf. Meestal vind ik het dan heerlijk om een serie te kijken. Ik heb geen televisie, dus ik kijk alles terug via internet. Het moet wel iets spannends zijn met wat actie. Ik kijk nu The Walking Dead, een serie over zombies, waarbij ik het heerlijk vind dat ik even kan ontspannen. Comedy's vind ik niet echt leuk. Omdat ik dan alleen ben, kan ik zelf bepalen waar ik naar kijk. Wel zo makkelijk.''



The Walking Dead is in Nederland te zien via de zender Fox.



Zondag 10.00 uur - Wandelen met mijn dochter

"Mijn dochter vindt het heerlijk om 's ochtends te wandelen. Ze is nu bijna 2 jaar en kan al wel lopen, maar de buggy of draagzak gaat altijd mee. Ik probeer de landschappen zo veel mogelijk af te wisselen: soms gaan we naar de stad of we gaan naar Rhijnauwen voor een boswandeling. Toen ik jong was ging ik met mijn ouders ook veel wandelen. In de buurt van Hilversum, waar ik opgroeide, heb je prachtige bossen en heidegebieden waar je eindeloos kunt dolen. Dat heb je hier helaas wat minder, maar de afwisseling van routes in de stad vind ik ook leuk.''



Zondag 15.00 uur - Tekenen of schilderen

"Mijn vader was fijnschilder, de liefde voor de natuur heb ik grotendeels van hem meegekregen. Hij kon heel gedetailleerd landschappen schilderen, dat vond ik als kind prachtig om te zien. Ik werk als grafisch ontwerper, waarbij ik veel mag tekenen. In mijn vrije tijd vind ik het heel ontspannen om te tekenen of schilderen, maar ook breien of handwerken. Het liefst teken ik planten of maak ik iets abstracts met vormen uit de natuur. Mijn vader schilderde vaak natuur en landschappen, dus de appel valt niet ver van de boom.''