Het weekend van... Bernard Tomlow

Zaterdag 10.00 uur

Turkse koffieclub



,,Ik heb mijn leven opgebouwd rond groepen vrienden waar ik graag mee omga. Zo praat ik elke zaterdagochtend klokslag 10.00 uur bij met vier vrienden bij café Buurten. We noemen onszelf ook wel de Turkse koffieclub of De Wereld Draait Door, omdat we aan één stuk door ouwehoeren. Over werk, over de stad, over de politiek. Het personeel stopt ons altijd weg in een hoekje, omdat we nog harder gillen dan alle kinderen daar, haha! Maar ondanks dat we elkaar soms figuurlijk de keel doorsnijden, overwint de nuance altijd.



Buurten, Burgemeester Reigerstraat 61, open vanaf 9.00 uur.

Zaterdag 12.00 uur

Grote fietstocht



,,Sinds een jaar heb ik een elektrische fiets. Ik heb er al 2000 kilometer mee gereden. Ik ga graag op grote fietstochten; daar heb ik weer een andere club voor. We gaan één keer per jaar op pad door Europa. Van Pamplona naar Compostella bijvoorbeeld, rond Rome of in Boedapest. De fietspaden in Europa zijn trouwens uitzonderlijk goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dáár gaat ons EU-geld dus naartoe, maar wij zijn er heel blij mee."



De site fietsrouteplanner.eu helpt met het vinden van routes.

Zondag 09.30 uur

Rennen over Tafelberg



,,Al 35 jaar loop ik zondagochtend hard met mijn joggingclub in Laren. Eerst rennen we anderhalf uur, daarna bespreken we de wereld in een café. Dat groepje is ooit begonnen door Leo van der Kat, de medeoprichter van Perry Sport. Het is een gevarieerd gezelschap met een sterrenkundige, een filosoof, een CEO van een grote multinational. Tijdens het lopen bespreek ik zaken waar ik mee zit. Het uitspreken alleen al helpt dat je niet blijft tobben met zo'n zaak; het blijft stromen. Ik kom er altijd weer rijker vandaan."



De Tafelberg in laren ligt op de Tafelbergheide tussen Huizen en Blaricum en is geliefd onder hardlopers vanwege de zachte ondergrond.

Zondag 12.00 uur

Plons in het water



,,Ik woon sinds 25 jaar in een woonboot aan de Noordersluis, achter in Hoograven. Dat is werkelijk grandioos. Als je dat eenmaal ervaren hebt, wil je niet meer van het water af. Je staat dichter bij de natuur. Met lekker weer plons ik regelmatig het water in. Heerlijk om te doen. Tien minuutjes zwemmen en ik kan er weer tegenaan."



Ook zwemmen in natuurwater in en rond Utrecht? Kijk op zwemwater.nl.

Zondag 13.00 uur

Diner van privéchef-kok



,,Ik ben gek op dinertjes geven. Zo maak ik bijvoorbeeld één keer per jaar Limburgse asperges voor vijftien Chinese vrienden. Nou, dan heb je aan een halve kilo per persoon niet genoeg hoor! Zó lekker vinden ze het. Ook laat ik af en toe een chef-kok komen bij mij thuis met één van die Chinezen als ober erbij. Dan begin je om 13.00 uur, hapje, drankje, tussendoor een tochtje met mijn sloep die ik de Tomtanic heb genoemd. Dat is de favoriete besteding van mijn zondag: met mensen bij elkaar."



Asperges groeien niet alleen in Limburg, maar ook dichterbij. Zo verkoopt familie Buijs, Soestdijkseweg-Zuid 152 in Bilthoven, zelfgekweekte asperges van april tot en met juni.