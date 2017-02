Het weekend van... Jeroen van Merwijk

Vrijdag 15.00 uur Ritje met de trein ,,Of het nu weekend is of niet, schrijven doe ik altijd. Eén van de meest inspirerende plekken daarvoor vind ik de trein; de krankzinnige gesprekken die je daar soms opvangt, echt fantastisch. Vroeger reisde ik altijd eerste klas, maar dat doe ik niet meer - de tweede klas is veel interessanter. Al is soms het uitzicht genoeg. Ik zat in een trein die door Den Dolder reed, langs de fabriek van Remia. Staat daar op de gevel: 'Sauzenhart van Nederland'. Hilarisch toch? Dat niemand dan tegen zo'n communicatiemedewerker heeft gezegd: 'Nou, zouden we dat wel doen?' Dat vind ik humor.'' In 1951 verhuist de Remia-fabriek van Amersfoort naar Den Dolder, vlak aan het spoor. Sindsdien is het een herkenbaar punt voor treinreizigers tussen Utrecht en Amersfoort.

Paspoort Kent u als cabaretier, tekstschrijver en kunstenaar. Geboren op 11 juli 1955 in Bilthoven. Werkte ooit mee aan het radioprogramma Spijkers met Koppen en de serie Mannen voor Vrouwen bij de RVU. Is bij het grote publiek vooral bekend als solo-cabaretier. In 2014 kondigde hij zijn afscheid van zijn theatercarrière aan. Maar hij kon het toch niet laten. Hij stond afgelopen seizoen samen met Harrie Jekkers op de planken. Morgen wordt hij tijdens een speciale bijeenkomst ‘Wijn & Muziek’ in theater de Fransche School in Culemborg geïnterviewd door KRO-NCRV presentator Hijlco Span. Klaas Drupsteen zoekt voor de wijnproeverij bij Jeroen passende wijnen. Woont afwisselend in Frankrijk en Utrecht, samen met zijn vrouw Jeannette.

Zaterdag 18.30 uur Uit eten bij Karel V ,,Als cabaretier op tournee zie je veel restaurants. Ik denk dat ik in mijn leven al meer dan 2.000 keer uit eten ben geweest. Ik heb dus wat vergelijkingsmateriaal en kan van daaruit met volle overtuiging zeggen dat Karel V één van de beste restaurants van Nederland is. Je kiest het vijf- of zesgangenmenu en krijgt dan een hele avond entertainment; zo zie ik het. Je zit er in een enorme balzaal, de bediening is los maar toch hoffelijk en het eten is heel verfijnd. Ik ben vegetariër en ze maken altijd iets bijzonders voor me. Naar zo'n etentje kan ik de hele week toeleven.'' Een vijfgangenmenu bij Restaurant Karel V kost 69 euro. Voor 105 euro heeft u een viergangenseizoens­menu, inclusief wijnarrangement, aperitief en koffie.

Zondag 13.00 uur

Kroegentocht met Dave

,,Dave en ik kennen elkaar vanaf ons dertiende; we zaten bij elkaar in de klas op de middelbare school. We zien elkaar een paar keer jaar en dan doen we een Dave- of een Jeroendag, afhankelijk of we bij mij in Utrecht of bij hem in Nijmegen zijn. Op een Jeroendag zou ik beginnen met een lunch bij Polman's Huis, ware het niet dat dat onlangs gesloten is. Heel jammer. Daarna doen we een kroegentocht door de stad: bij elke bar een jonge jenever voor mij en een witte wijn voor Dave. Zo worden we langzaam een beetje aangeschoten en praten we over het leven. Heerlijk.''



Het oude Polman's Huis aan de Keistraat wordt een boetiekhotel en restaurant. Het zou in 2018 open moeten gaan.