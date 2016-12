Het weekend van... Leo Hollman

Zaterdag, 11.00 uur - Kampongdag

,,De zaterdag staat voor mij gelijk aan Kampong. Ik heb daar dan drie kinderen rondlopen: één op het voetbalveld, twee op het hockeyveld. Meestal vind ik het leuk om langs de lijn te staan, maar soms vervloek ik het ook, hoor. Als ik om kwart over zeven op moet staan om naar de Flevopolder te rijden bijvoorbeeld... dat is iets minder. Zelf voetbal ik bij VV Voorwaarts. Het team bestaat uit vaders van school die vinden dat ze nog iets aan sport moeten doen. Dat gaat niet al te serieus, maar het is wel heel gezellig."



De voetbalcompetitie bij Kampong wordt hervat op 14 januari, het hockey op 26 februari.



Zaterdag, 15.00 uur - Rol duizendklappers inslaan

,,Tijdens oud en nieuw hebben wij thuis twee tradities: met mijn dochters bak ik zelf oliebollen én ik ga vuurwerk inslaan bij Kok op de Nachtegaalstraat. Ik houd niet van siervuurwerk: ik wil alleen maar knallen. Dat de stoep rood ziet van de duizendklappers, weet je wel. Als ik dan in de rij sta bij Kok, krijg ik haast vlinders in mijn buik. Zo leuk vind ik het."



Bij Kok Fietsen is nog tot vandaag 17.00 uur vuurwerk te koop.



Zaterdag, 16.00 uur - Handjes schudden

,,In het weekend val ik zo'n één of twee keer binnen bij het hotel voor mijn 'ceremoniële rol', zoals ik dat noem. Even een handje schudden met een gast of een bijzondere groep welkom heten. Daarmee kun je tegenwoordig nog het verschil maken in de hotellerie."



Karel V heeft een bistro en een restaurant die ook als niet-hotelgast te bezoeken zijn.



Zondag, 14.00 uur - Naar de Galgenwaard

,,Mijn zoon Vince is een diehard FC Utrecht-fan. Inclusief posters aan de muur en dekbed op zijn slaapkamer. Samen gaan we naar zo'n tien wedstrijden per jaar."



Zondag 16.00 uur - Trots de stad laten zien

,,Ik heb een grote familie die ook nog eens door heel het land woont. Gelukkig komen ze ook af en toe naar ons en dan laat ik ze vol trots de stad zien. Ik vind Utrecht namelijk fantastisch. Dan gaan we de Dom beklimmen, bootje varen over de Singel en als het goed weer is, chillen in het Griftpark. Utrecht komt van ver hoor; toen ik hier kwam wonen, eind jaren negentig, was het een dorre toendra op cultureel en culinair gebied. Nu is dat zo anders, met al die leuke horecatenten en de Culturele Zondagen. Ik heb wel een beetje zendingsdrang op dat vlak."



De eerstvolgende Culturele Zondag is de Nieuwjaarsduik op 15 januari.