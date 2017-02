Het weekend van... Oscar Kocken.

In deze rubriek vertelt een bekende Utrechter aan Loeka Oostra wat hij of zij het liefste doet in het weekend.

Zaterdag, 10.00 uur

Bloemenmarkt

,,Elke zaterdagochtend dwing ik mezelf om naar de bloemenmarkt te gaan. Niet per se om iets te kopen, meer om rond te struinen. Nu in de winter het aantal kraampjes wat uitgedund is, is het minder spectaculair om hier je zaterdagochtend door te brengen. In de lente en zomer zijn er zover als je kunt kijken bloemen, en dat midden in een stad. Het doet me denken aan vakanties in Zuid-Frankrijk. Dat nutteloze rondstruinen vind ik heerlijk: het gaat voorbij aan het praktische waar het leven mee doordrenkt is.''



Elke zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur op het Janskerkhof in Utrecht.

Zaterdag, 14.00 uur

Naar de stort

,,Eens in de zoveel weken trek ik met de auto naar de stort, waar ik netjes al mijn gespaarde afval weggooi. Ik vind het heerlijk om al mijn oude kranten, tijdschriften en aantekeningen in bakken te gooien en zo opgeruimd en uitgerust weder te keren naar huis. Tegelijkertijd vind ik het heerlijk om naar de mensen te kijken die bij de stort werken en hun taken erg serieus nemen. De borden waarop staat hoe je plastic, ijzer en papier moet scheiden, zijn blijkbaar niet genoeg: zij wijzen je met alle plezier de weg.''



Afvalscheidingsstation Tractieweg, Tractieweg 120, Utrecht.

Zaterdag, 20.00 uur

Theater Kikker

,,Ik ben met flinke regelmaat te vinden in Theater Kikker. Bijna alle voorstellingen vind ik daar leuk, omdat ze hun best doen om jong talent een podium te bieden. Avonden als Dit zijn de Schrijvers, waarbij een vijftal jonge schrijvers van tussen de 20 en 35 jaar allerlei opdrachten krijgen en in het diepe gegooid worden, vind ik geweldig. Het is belangrijk dat er niet alleen oog is voor de artiesten die het al gemaakt hebben, maar dat ook beginnend talent de kans krijgt zich te ontwikkelen. Iedereen is immers ooit zo begonnen en juist door dit soort avonden leer je veel nieuwe mensen kennen die je misschien wel verder kunnen helpen in je carrière.''



Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht.

Zondag, 12.00 uur

Stadsschouwburg

,,Elke zondag houdt de Stadsschouwburg in zijn café Zindering ZIN op Zondag, waarbij ze gasten uitnodigen om in een uurtje over hun werk te vertellen of op te treden. Ondertussen wordt er een goede lunch geserveerd. Zelf interview ik één keer in de twee maanden met Patrick Nederkoorn (foto) mensen uit het publiek. Superspannend, want we kunnen ons niet voorbereiden en de persoon die we interviewen, ook niet.''



Zomaargasten, 19 maart, 12.00 uur.

Zondag, 18.00 uur

Het Muzieklokaal

,,Een goeie, onontdekte plek midden in het centrum van Utrecht om een middag af te sluiten, een fijn boek te lezen en alvast te beginnen met de gekke biertjes op de kaartjes. Ik ben blij dat dit café rust uitstraalt: het is nog onontdekt en ze draaien er prachtige klassieke muziek waarbij je kunt wegdromen. Er zijn veel cafeetjes waar ik ook graag kom, maar daar kan het zo druk zijn. In Het Muzieklokaal heb ik zelfs een beetje een eigen stoel, waar ik op mijn gemak drie uur lang een boek kan lezen zonder te veel lastiggevallen te worden door de bediening. Ik ga volledig op in het meubilair, een fijne afsluiter van m'n weekend.''



Het Muzieklokaal, Bemuurde Weerd OZ 13, Utrecht.